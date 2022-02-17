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Сколько казахстанцев покинули страну за год?

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Сколько казахстанцев покинули страну за год?
Иллюстративное фото
По данным органов миграционной службы в январе-декабре 2021 года число прибывших в Казахстан составило 10 982 человека.

При этом число выбывших из страны — 32 209 человек, сальдо миграции составило −21 227 человек.

«Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,5 процента, выбывших — 85,3 процента от общего числа мигрантов», — сообщили в Нацбюро нацстатистики. По сравнению с январем-декабрем 2020 года число мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 10,5 процента.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны. В Нур-Султане — 31 906 человек, Алматы — 29 253 человека, Шымкент — 9 774 человека и Мангистауской области — 239 человек.

По информации Бюро нацстатистики, численность населения в Казахстане на 1 января 2022 года составила 19 125,6 тысячи человек. В том числе городского — 11355,8 тысячи (59,4 процента), сельского — 7769,8 тысячи (40,6 процента) человек. По сравнению с 1 января 2021 года число жителей увеличилось на 248,5 тысячи человек или на 1,3 процента.


Источник: alau.kz
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