Подсчитано, сколько заработали казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2022, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Казахстанские спортсмены не смогли на Олимпиаде-2022 завоевать медалей, а ближе всех к этому был знаменосец сборной, шорт-трекист Абзал Ажгалиев. Он стал четвертым на дистанции 500 метров.
Также сборная вместе с ним показала пятый результат в смешанной эстафете. Помимо Ашгалиева, за команду бежали Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан.
Таким образом, знаменосец сборной Ажгалиев за Пекин получит 40 000 долларов (17,1 миллиона тенге) призовых из госбюджета, а остальные шорт-трекисты - по 10 000 долларов (4,1 миллиона тенге).
Аналогичные суммы за места с первого по шестое на Олимпиадах выплачиваются и тренерам спортсменов, но здесь бонус атлета распределяется между личным, первым и наставником сборной. За успешное выступление в командных видах спорта бонус в таком же размере получают три тренера команды.
По итогам Олимпиады-2022 Казахстан в общей сложности выплатит спортсменам и тренерам 140 тысяч долларов (почти 60 миллионов тенге). Деньги будут перечислены из республиканского бюджета.
Выплаты призерам летних и зимних Олимпиад регулируются постановлением правительства Республики Казахстан №1435 от 19 декабря 2014 года. За золото спортсмен получает 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч. Также премиальные полагаются казахстанцам, занявшим четвертое, пятое и шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.
Всего в Пекине сборная Казахстана была представлена 34 спортсменами, которые смогли завоевать 87 лицензий. Казахстанцы выступили в лыжных гонках, биатлоне, фристайл-могуле, фристайл-акробатике, шорт-треке, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.