Подсчитано, сколько заработали казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2022, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Казахстанские спортсмены не смогли на Олимпиаде-2022 завоевать медалей, а ближе всех к этому был знаменосец сборной, шорт-трекист Абзал Ажгалиев. Он стал четвертым на дистанции 500 метров.



Также сборная вместе с ним показала пятый результат в смешанной эстафете. Помимо Ашгалиева, за команду бежали Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан.



Таким образом, знаменосец сборной Ажгалиев за Пекин получит 40 000 долларов (17,1 миллиона тенге) призовых из госбюджета, а остальные шорт-трекисты - по 10 000 долларов (4,1 миллиона тенге).



Аналогичные суммы за места с первого по шестое на Олимпиадах выплачиваются и тренерам спортсменов, но здесь бонус атлета распределяется между личным, первым и наставником сборной. За успешное выступление в командных видах спорта бонус в таком же размере получают три тренера команды.



По итогам Олимпиады-2022 Казахстан в общей сложности выплатит спортсменам и тренерам 140 тысяч долларов (почти 60 миллионов тенге). Деньги будут перечислены из республиканского бюджета.



Выплаты призерам летних и зимних Олимпиад регулируются постановлением правительства Республики Казахстан №1435 от 19 декабря 2014 года. За золото спортсмен получает 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч. Также премиальные полагаются казахстанцам, занявшим четвертое, пятое и шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.



Всего в Пекине сборная Казахстана была представлена 34 спортсменами, которые смогли завоевать 87 лицензий. Казахстанцы выступили в лыжных гонках, биатлоне, фристайл-могуле, фристайл-акробатике, шорт-треке, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина.