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В Минэкологии рассказали, как собираются засеять осушенное дно Арала

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:18
В Минэкологии рассказали, как собираются засеять осушенное дно Арала
Фото Григорий Беденко
В Министерстве экологии рассказали, как будут осуществлять посев саксаула на бывшем дне Аральского моря, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на запрос Tengrinews.kz после публикации о планах засеять дно Аральского моря саксаулом с воздуха в Министерстве экологии сообщили, что посев семян на бывшем морском дне был признан наиболее экологически безопасным и экономически выгодным приемом по стабилизации рыхлой солевой поверхности и подвижных песков. В Минэкологии отметили, что более 100 тысяч тонн солей и пыли ежегодно разносятся со дна Арала.

Президент Токаев в целях улучшения экологической обстановки поставил задачу по проведению фитолесомелиоративных (облесение) работ на дне Арала до 2025 года на общей площади 1,1 миллиона гектаров путем создания саксауловых насаждений. С момента независимости и до 2021 года на высохшем дне моря уже было высажено 195 тысяч гектаров саксаула.

Чтобы перенять зарубежный опыт по проведению подобных работ, казахстанская делегация во главе с вице-министром экологии в июне 2021 года отправилась в Узбекистан. Ранее в этой стране уже проводились посевные работы на дне Аральского моря на площади 1,6 миллиона гектаров, и большую часть из этой площади покрыли аэропосевом.

В ходе поездки руководитель лаборатории Научно-исследовательского института лесного хозяйства Узбекистана Новицкий ознакомил казахстанскую сторону с узбекским опытом облесения высохшего дна моря. Участники казахстанской делегации выезжали в районы Арала, граничащие с Казахстаном. Приживаемость саксаула на обследованных участках на территории Узбекистана составила 1500 штук на гектар.

Казахстанской стороной с октября по май было проведено шесть экспедиций для определения объемов и методов проведения планируемых работ по озеленению дна Арала. ТОО "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана" на основании всех исследований и данных казахстанских и узбекских ученых разработал Временные рекомендации по посеву семян саксаула черного в Кызылординской области.

"Согласно рекомендациям планировалось проведение аэросева на площади 64 тысячи гектаров. В связи с тем, что осенью прошлого года были приобретены семь единиц новых тракторов Т-150, появилась возможность проведения мехпосева в большом объеме, и в целях экономии финансовых средств аэросев был заменен механизированным посевом", - сообщили в Министерстве экологии.

В Министерстве отметили, что посев семян с воздуха не является чем-то невероятным. У этого метода есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов возможность посеять семена на больших и труднодоступных для прохода техники площадях. К отрицательным сторонам относится большой расход семян, низкая приживаемость всходов и более слабый рост культур по сравнению с посадкой. Такая работа может быть эффективной при подборе площадей, тщательной подготовке почвы к аэросеву (механизированная обработка почвы), соблюдении сроков посева, качества семян, погодных условий в год посева. В Узбекистане приживаемость семян составила от 20 до 65 процентов.

В итоге в 2021 году был посеян саксаул на площади 100 тысяч гектаров. В 2022-2025 годах запланирован посев на площади 250 тысяч гектаров ежегодно. Работы проводились силами подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и государственных учреждений лесного хозяйства акимата Кызылординской области. На сбор семян из республиканского бюджета было направлено 206,6 миллиона тенге.

Также с 2021 по 2025 год планируется осуществить следующие работы:

разработку инновационных методов улучшения приживаемости саксаула на дне Аральского моря и выработку рекомендаций по мехпосеву и аэросеву саксаула;
картирование земель лесного фонда опущенного дна (составление карт современного рельефа с оценкой почв, соли, движения песков, подземных и надземных вод, растительности);
проведение почвенных обследований и разработку рабочих проектов облесения дна моря;
создание лесного питомника на осушенном дне (30 гектаров) для обеспечения посадочным материалом;
воспроизводство леса и лесоразведение на ОДАМ.


Источник: tengrinews.kz
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