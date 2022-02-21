Казахстанку застрелили в США

Казахстанку убили при невыясненных обстоятельствах в США. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел, передает Tengrinews.kz.
По информации FOX 9, женщину с огнестрельным ранением обнаружили в ее машине вечером 16 февраля возле пиццерии в районе Пейн-Фален города Сент-Пол. Ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась.
Судебно-медицинская экспертиза опознала женщину как 34-летнюю Юлию Ли из Сент-Пола.
В Министерстве иностранных дел подтвердили, что погибшая была гражданкой Казахстана.
"16 февраля текущего года в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Республики Казахстан. По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения", - прокомментировали в пресс-службе МИД Казахстана.
Отмечается, что полиция ведет расследование данного инцидента.
"Подозреваемый в совершении преступления арестован. Консул Казахстана находится на постоянной связи с родными погибшей", - добавили в ведомстве.
Информация о гибели Юлии Ли также размещена на сайте национального мемориала жертвам насилия с применением огнестрельного оружия.
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