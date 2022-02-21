«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Февраля
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.54 KZT
  • €1 = 486.82 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанку застрелили в США

Просмотров:792 Опубликовано: Сегодня, 15:30
Казахстанку застрелили в США
Юлия Ли
Казахстанку убили при невыясненных обстоятельствах в США. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел, передает Tengrinews.kz.

По информации FOX 9, женщину с огнестрельным ранением обнаружили в ее машине вечером 16 февраля возле пиццерии в районе Пейн-Фален города Сент-Пол. Ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза опознала женщину как 34-летнюю Юлию Ли из Сент-Пола.

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что погибшая была гражданкой Казахстана.

"16 февраля текущего года в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Республики Казахстан. По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения", - прокомментировали в пресс-службе МИД Казахстана.

Отмечается, что полиция ведет расследование данного инцидента.

"Подозреваемый в совершении преступления арестован. Консул Казахстана находится на постоянной связи с родными погибшей", - добавили в ведомстве.

Информация о гибели Юлии Ли также размещена на сайте национального мемориала жертвам насилия с применением огнестрельного оружия.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика