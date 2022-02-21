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"Ребенок упал на пол": новорожденная девочка умерла в роддоме Темиртау

Просмотров:556 Опубликовано: Сегодня, 15:44
"Ребенок упал на пол": новорожденная девочка умерла в роддоме Темиртау
Иллюстративное фото
Гибель новорожденной зафиксирована в минувшие выходные в Многопрофильном центре матери и ребенка города Темиртау. По словам роженицы, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи она родила стоя, при этом малышка упала прямо на пол. Женщина намерена доказать вину медработников в смерти дочери, передает корреспондент Tengrinews.kz.

33-летняя Айжан Шахманова поступила в Многопрофильный центр матери и ребенка ночью 19 февраля со схватками. Женщина была на 40-й неделе беременности и с нетерпением ждала появления на свет своей долгожданной малышки. Для Айжан это третьи роды. Ее старшим детям 12 и 11 лет.

"Мы все ждали нашу малышку, хотели назвать ее Айша, были счастливы. Я поступила в роддом примерно в 23.30. При поступлении все было нормально, сердцебиение было четким, схватки умеренными, каждые пять минут. Мне сказали, что рожу ближе к утру. Примерно в 01.50 схватки усилились. Мне сделали повторно КТГ, послушали сердцебиение малышки и осмотрели на кресле. Уже тогда я кричала, что рожаю. Но мне сказали, что поднимут в родзал вместе с другой роженицей, которую на тот момент осматривали. Я кричала, что у меня начались потуги, но меня не слушали, игнорировали", - рассказала Айжан.

В лифте, по словам роженицы, у нее отошли околоплодные воды. Но до родзала ей пришлось идти самой. Буквально переступив порог родовой, у нее вновь начались потуги. Не дойдя до кровати полметра, она родила.

"Я кричала во время потуг, что рожаю, и лишь успела схватиться за спинку кровати. Буквально за доли секунды из меня вылетел плод и упал на пол. Ребенок со звуком "хлыст" упал на пол и прокатился еще на полметра по линолеуму.... Стоявшие рядом специалисты, а их было около 5-7 человек, начали говорить: вы что делаете, вы что делаете... Я не понимала, кто кому говорил. В моей голове был лишь этот звук, а перед глазами картинка лежащего на полу спиной ко мне ребенка. Тут медперсонал начал суетиться, ребенок не издавал никаких звуков. Пуповину не резали, она оторвалась от меня", - говорит Айжан.

Дальше у Айжан началось кровотечение, ей ввели наркоз. Когда она приходила в себя, ей не давали телефон. Лишь утром она смогла взять в руки свой сотовый и позвонила на номер 102. По словам роженицы, сотрудники полиции узнали о смерти младенца не от медиков, а от нее.

"Роддом не передал ночью сведения о смерти ребенка в полицию. Сотрудника не хотели впускать в реанимацию, где я находилась. Ему даже не хотели давать обменную карту. Я хочу, чтобы каждый медработник, кто виновен в случившемся, понес наказание. Ведь у меня не было никаких патологий, я девять месяцев носила дочку под сердцем, ждала ее, мечтала о ней", - добавила роженица.
В Многопрофильном центре матери и ребенка города Темиртау сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится служебное расследование. В Управлении здравоохранения Карагандинской области отметили, что инициируют проведение проверки со стороны регионального Департамента медицинского и фармацевтического контроля.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области также прокомментировали ситуацию.
"Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. Проводится расследование", - отметили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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