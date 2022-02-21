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Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 17:57
Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу
Фото: РИА Новости.
Российские военные и пограничники предотвратили нарушение границы украинскими диверсантами.

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", — отметили там.

Как добавили в ведомстве, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе машины удалось подбить.
Пятеро солдат ВСУ уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.


Источник: ria.ru
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