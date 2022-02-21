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Кулеба одним твитом опроверг фейки РФ против Украины

Просмотров:12 Опубликовано: Сегодня, 20:33
Кулеба одним твитом опроверг фейки РФ против Украины
Дмитрий Кулеба
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Кулеба одним твитом опроверг фейки РФ против Украины
ТЕКСТ: СОФИЯ БРОВЧЕНКО, 21 февраля 2022, 16:50
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Кулеба одним твитом опроверг фейки РФ против Украины
Кулеба опроверг фейки российской пропаганды
Украина не нападала на Донецк и Луганск, не обстреливала Россию или КПП на границе и не проводила диверсий, подчеркнул министр.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одним твитом опроверг фейки российской пропаганды против Украины. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 21 февраля.

Кулеба подчеркнул, что Украина не нападала ни на Донецк, ни на Луганск, не посылала диверсантов, не обстреливала границу с РФ и КПП на территории РФ, а также не планирует это делать.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - подчеркнул Кулеба.





Напомним, что ранее СМИ РФ заявили об "уничтожении двух украинских БМП". Российские СМИ утверждают, якобы "украинские диверсанты" пересекли границу и были уничтожены


Источник: Korrespondent.net
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