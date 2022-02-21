Кулеба одним твитом опроверг фейки РФ против Украины

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



❌Не нападала на Донецьк, Луганськ

❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

❌Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022





СПЕЦТЕМА: ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕВСЕ ТЕМЫКулеба одним твитом опроверг фейки РФ против УкраиныТЕКСТ: СОФИЯ БРОВЧЕНКО, 21 февраля 2022, 16:5000ЧИТАТЬ НОВОСТЬ НА УКРАИНСКОМКулеба одним твитом опроверг фейки РФ против УкраиныКулеба опроверг фейки российской пропагандыУкраина не нападала на Донецк и Луганск, не обстреливала Россию или КПП на границе и не проводила диверсий, подчеркнул министр.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одним твитом опроверг фейки российской пропаганды против Украины. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 21 февраля.Кулеба подчеркнул, что Украина не нападала ни на Донецк, ни на Луганск, не посылала диверсантов, не обстреливала границу с РФ и КПП на территории РФ, а также не планирует это делать."Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск, не посылала диверсантов или БТРы через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - подчеркнул Кулеба.Напомним, что ранее СМИ РФ заявили об "уничтожении двух украинских БМП". Российские СМИ утверждают, якобы "украинские диверсанты" пересекли границу и были уничтожены