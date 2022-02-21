Кулеба одним твитом опроверг фейки РФ против Украины

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Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022
❌Не нападала на Донецьк, Луганськ
❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
❌Не вчиняла диверсій
Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків.
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