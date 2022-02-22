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Путин: Россия признает ДНР и ЛНР независимыми государствами

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 00:47
Путин: Россия признает ДНР и ЛНР независимыми государствами
Кадры видео
Владимир Путин заявил, что Россия признает Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику в качестве независимых государств.

Владимир Путин заявил, что Россия признает Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику в качестве независимых государств.

Об этом национальный лидер сказал в видеообращении к россиянам и соотечественникам после заседания Совета Безопасности, состоявшегося вечером 21 февраля.

Ранее с обращением к российскому Президенту о признании ДНР и ДНР обратилась Государственная Дума.

Сегодня с просьбой признать республики Донбасса в качестве независимых государств к Владимиру Путину обратились Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В ходе заседания Совета Безопасности мнение на тему высказали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Министерства обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что на линии сопротивления в Донбассе последние несколько дней сильно обострилась ситуации — в ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны Украины.

В пятницу из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики началась эвакуация женщин, детей и пенсионеров. Планируется, что на территорию России прибудут около 700 тысяч человек.


Источник: POTOKMEDIA.RU
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