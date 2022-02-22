Лимит на продажу сахара ввели в супермаркетах Костаная

В супермаркетах Костаная ввели лимит на продажу сахара. В одни руки отпускают не больше трех килограммов сахарного песка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Как сообщается, связано это с тем, что торговые сети выбрали из стабилизационного фонда заложенный объем по фиксированной цене. Предельную стоимость на розничную продажу в регионе установили в конце января.



Сообщается, что месяц она не должна превышать 289 тенге за килограмм. Но уже со следующей недели на сахаре начнут менять ценники.



"Закупили из стабфонда 10 тонн сахара. В день уходит около 300-400 килограммов сахара. Ажиотажа нет. Ограничили, конечно, продажу сахара. Ведем разъяснительную работу с покупателями. Они с пониманием относятся", - говорит заместитель директора супермаркета Гульнар Юсупова.



С конца января в области установили предельную цену на сахар. В розничной торговле - по 289 тенге за килограмм, ценники зафиксировали на месяц. Однако, как уточняется, изначально обозначенных объемов супермаркетам не хватило.



"В торговые сети города было отпущено сахара-песка в объеме 60 тонн. 18 февраля текущего года дополнительно была подана отделом предпринимательства акимата Костаная в стабфонд заявка на поставку сахара-песка в объеме 30 тонн, которые были распределены на торговые прилавки крупных супермаркетов города. Продукция поставляется согласно поданной заявке крупных торговых объектов. Время уходит, наверное, и на логистику, и на выборку. Это тоже определенное время занимает", - сообщил пресс-секретарь акима города Самат Жандильдин.



Как сообщила директор департамента по работе со стабфондом СПК "Тобол" Мадина Махмутова, фиксированная цена на сахар в регионе перестанет действовать с конца февраля. Потом прогнозируется повышение.



"Предельная цена установлена до 26 февраля. Буквально 18 февраля мы отпустили еще 30 тонн сахара. Этого объема достаточно для реализации в течение текущей недели. Проводится работа по дополнительному закупу. До конца этой недели ожидаем поступление двух вагонов сахара", - сообщила она.



Как отмечает издание, уже сейчас операторы говорят, что закупочная цена на сахар выросла и составляет 316 тенге за килограмм. Какой будет отпускная цена в розничную сеть, пока неизвестно.