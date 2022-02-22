Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчёт о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году

Национальный фонд в поддержку демократии (NED)* выделил в прошлом году различным некоммерческим организациям (НКО) Казахстана $1,3 млн на работу с правозащитниками, активистами, молодёжью и «независимыми» СМИ. Об этом говорится в отчёте фонда, с которым ознакомился RT. NED уже не первый год реализует свои проекты в республике. Кроме того, «поддержку» гражданскому обществу Казахстана оказывают и другие влиятельные спонсоры, связанные с американским правительством. По мнению опрошенных RT экспертов, республика представляет интерес для Вашингтона, и нельзя исключать тот факт, что финансируемые Штатами НКО могли иметь отношение к январским беспорядкам.



Американский Национальный фонд в поддержку демократии опубликовал отчёт о выделенных в 2021 году грантах на проекты в Казахстане. Их общая сумма составила примерно $1,3 млн ($1 338 860 млн). Эти средства были потрачены на взаимодействие с молодёжью, организациями гражданского общества, активистами и «независимыми» СМИ.



Согласно данным электронного ресурса бюджетных трат федерального правительства, NED получает финансирование напрямую от Госдепартамента США.



Как следует из отчёта фонда, наибольший грант размером $250 тыс. в прошлом году получил Международный республиканский институт (IRI)** с целью проведения тренингов на тему прав человека.



«Институт проведёт серию мероприятий по подготовке и обмену кадрами в целях повышения сотрудничества между организациями, оттачивания их внутренней деятельности и предоставления им навыков адвокации и наработок на основе опыта, накопленного в регионе, чтобы укрепить гражданское общество Казахстана и расширить возможности активистов по всей Центральной Азии», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.



Гранты меньшего размера были выделены нескольким казахским организациям, занимающимся правозащитной деятельностью. К примеру, общественный фонд «Крылья свободы» должен был на эти деньги создать сеть инструкторов по правам человека, говорящих на русском и казахском языках, и помочь им провести обучение в своих городах. А от учреждение «Ар Рух Хак» требовалось оказывать юридическую поддержку политзаключенным и другим лицам, подвергшимся политическим репрессиям.



Кроме того, в отчёте упоминается «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности», роль которого заключалась в содействии свободе мирных собраний. Предполагалось, что организация разработает способы отслеживания нарушений во время таких мероприятий.



Среди грантополучателей оказались также CA Analysis & Research Center, Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» и «Северо-Казахстанский правовой медиацентр». Им предстояло предоставить юридическую помощь, бороться с блокировками интернета в стране и консультировать правительство по вопросам законодательных реформ в области свободы слова.



Американская структура также уделила внимание повышению «гражданской активности» у молодёжи Казахстана. Планировалось провести семинары в шести регионах республики на тему прав человека, а лучших выпускников программы наградить стипендиями для реализации их «гражданских инициатив». Организовать мероприятия было доверено «Молодёжной информационной службе Казахстана».



Кроме того, проекты под кураторством NED включали проведение вебинаров для представителей основных политических движений в стране и публикацию политических идей простым языком в социальных сетях.



Ещё несколько грантов фонда были направлены на поддержку «независимых» СМИ в республике. В частности, $236 тыс. получила ТОО «Власть Медиа Групп» (VЛАСТЬ MEDIA GROUP, ТОО).



«Организация будет подготавливать и публиковать актуальные новости, подробные аналитические материалы, журналистские расследования, подкасты и документальные фильмы, а также иной контент. Команда проекта будет выступать в качестве наставников группы журналистов региона для подготовки и публикации материалов по проблемам их местных сообществ. Контент будет на русском и казахском языках»,— сообщается в отчёте.



Помимо этого, на средства NED планировалось создать новостные каналы в YouTube, Telegram и Instagram, проводить журналистские расследования, освещать протесты и предоставлять жителям «альтернативную» точку зрения.





Кем оказался Назарбаев по национальности: не поверите

RT Russia

22 февраля, 9:37

Политика

Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчёт о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году



Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчёт о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году



Национальный фонд в поддержку демократии (NED) выделил в прошлом году различным некоммерческим организациям (НКО) Казахстана $1,3 млн на работу с правозащитниками, активистами, молодёжью и «независимыми» СМИ. Об этом говорится в отчёте фонда, с которым ознакомился RT. NED уже не первый год реализует свои проекты в республике. Кроме того, «поддержку» гражданскому обществу Казахстана оказывают и другие влиятельные спонсоры, связанные с американским правительством. По мнению опрошенных RT экспертов, республика представляет интерес для Вашингтона, и нельзя исключать тот факт, что финансируемые Штатами НКО могли иметь отношение к январским беспорядкам.



Американский Национальный фонд в поддержку демократии опубликовал отчёт о выделенных в 2021 году грантах на проекты в Казахстане. Их общая сумма составила примерно $1,3 млн ($1 338 860 млн). Эти средства были потрачены на взаимодействие с молодёжью, организациями гражданского общества, активистами и «независимыми» СМИ.



Согласно данным электронного ресурса бюджетных трат федерального правительства, NED получает финансирование напрямую от Госдепартамента США.



Как следует из отчёта фонда, наибольший грант размером $250 тыс.

goistanbulturkiye.com

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в прошлом году получил Международный республиканский институт (IRI) с целью проведения тренингов на тему прав человека.



«Институт проведёт серию мероприятий по подготовке и обмену кадрами в целях повышения сотрудничества между организациями, оттачивания их внутренней деятельности и предоставления им навыков адвокации и наработок на основе опыта, накопленного в регионе, чтобы укрепить гражданское общество Казахстана и расширить возможности активистов по всей Центральной Азии», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.



Гранты меньшего размера были выделены нескольким казахским организациям, занимающимся правозащитной деятельностью. К примеру, общественный фонд «Крылья свободы» должен был на эти деньги создать сеть инструкторов по правам человека, говорящих на русском и казахском языках, и помочь им провести обучение в своих городах. А от учреждение «Ар Рух Хак» требовалось оказывать юридическую поддержку политзаключенным и другим лицам, подвергшимся политическим репрессиям.



Кроме того, в отчёте упоминается «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности», роль которого заключалась в содействии свободе мирных собраний. Предполагалось, что организация разработает способы отслеживания нарушений во время таких мероприятий.



Среди грантополучателей оказались также CA Analysis & Research Center, Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» и «Северо-Казахстанский правовой медиацентр». Им предстояло предоставить юридическую помощь, бороться с блокировками интернета в стране и консультировать правительство по вопросам законодательных реформ в области свободы слова.



Американская структура также уделила внимание повышению «гражданской активности» у молодёжи Казахстана. Планировалось провести семинары в шести регионах республики на тему прав человека, а лучших выпускников программы наградить стипендиями для реализации их «гражданских инициатив». Организовать мероприятия было доверено «Молодёжной информационной службе Казахстана».



Кроме того, проекты под кураторством NED включали проведение вебинаров для представителей основных политических движений в стране и публикацию политических идей простым языком в социальных сетях.



Ещё несколько грантов фонда были направлены на поддержку «независимых» СМИ в республике. В частности, $236 тыс. получила ТОО «Власть Медиа Групп» (VЛАСТЬ MEDIA GROUP, ТОО).



«Организация будет подготавливать и публиковать актуальные новости, подробные аналитические материалы, журналистские расследования, подкасты и документальные фильмы, а также иной контент. Команда проекта будет выступать в качестве наставников группы журналистов региона для подготовки и публикации материалов по проблемам их местных сообществ. Контент будет на русском и казахском языках»,— сообщается в отчёте.



Помимо этого, на средства NED планировалось создать новостные каналы в YouTube, Telegram и Instagram, проводить журналистские расследования, освещать протесты и предоставлять жителям «альтернативную» точку зрения.

Гранты СМИ и правозащитникам: американский фонд опубликовал отчёт о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году

Представитель СМИ в Казахстане AP Photo/Sergei Grits





Стоит отметить, что NED не первый год реализует свои проекты в Казахстане. По данным, представленным на официальном сайте фонда, в 2020 году на гранты для НКО было потрачено $1,1.



Многие из упомянутых выше казахских организаций получали финансирование от NED на протяжении нескольких лет. К примеру, «Молодёжная информационная служба Казахстана» и «Адил Соз» работали над проектами американской структуры ещё в 2015 году.



Помимо NED «поддержкой» активистов и гражданского общества в Казахстане занимается Агентство США по международному развитию (USAID). Как выяснилось, в 2020—2021 годах ведомство выделило не менее $9,14 млн на различные программы, в том числе по «укрепление благоприятной правовой среды» и вовлечению граждан в политические процессы.



Свой вклад также вносит фонд известного американского лоббиста Джорджа Сороса «Открытое общество». В 2016 году организация запустила в Казахстане проект по подготовке молодых людей до 35 лет, способных разрабатывать и реализовывать адвокационные проекты в сфере защиты прав человека.



В последнем доступном отчёте о проектах фонда в Казахстане говорится, что в 2020 году «Открытое общество» выделило $3,8 млн на «поддержку» демократических практик, образования, журналистики, правозащитного движения и другие цели. При этом всего с 1995 года фонд потратил более $100 млн на различные инициативы гражданского общества в республике.



Деятельность связанных с правительством США организаций в Казахстане демонстрируют явный интерес Вашингтон к этой стране, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



«Казахстан является жирным лакомым куском с точки зрения запасов углеводородов и его критически важной геополитической позиции между Россией и Китаем. Для США Казахстан интересен в том числе с той целью, чтобы попытаться вбить клин, иметь рычаг давления на Москву и Пекин», — отметил аналитик в беседе с RT.



По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, информация о финансируемых американскими структурами проектах могла бы представлять интерес для казахстанских властей, которые в настоящий момент расследуют обстоятельства январских беспорядков. Он не исключил возможность причастности «партнёров» Соединённых Штатов к обострению ситуации в Казахстане.



«Стоит выяснить, каким образом были использованы деньги, не было ли среди участников беспорядков представителей НКО, работа которых оплачивается из американских источников. Проанализировав поведение этих некоммерческих организаций, их заключения и оценки после произошедших событий, можно сделать выводы о конкретном назначении финансирования и как им распорядились в республике», — пояснил он.



Напомним, в начале января жители казахстанских городов массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Вскоре протесты охватили всю страну и переросли в беспорядки. Участники нанесли значительный ущерб инфраструктуре, государственным и общественным учреждениям, грабили магазины и сжигали машины.



Позднее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна столкнулась с агрессией со стороны международных террористических группировок, и обратился за помощью к лидерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческим силам удалось стабилизировать ситуацию.



По словам главы Казахстана, участники беспорядков пытались захватить власть в стране. Он также отметил, что к организации протестов могли быть причастны «свободные» СМИ и «забугорные деятели».



«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далёкие от коренных интересов нашего многонационального народа», — сказал президент.



Токаев добавил, что безответственные действия «горе-активистов» отвлекают полицейских от их основной деятельности, нередко правоохранители подвергаются оскорблениям и насилию. Эти «правозащитники» также «зауживают» интернет, ущемляя интересы граждан и бизнеса, заключил казахстанский лидер.