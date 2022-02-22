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Заправка взорвалась в Актобе: погиб человек, 11 авто повреждено

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Заправка взорвалась в Актобе: погиб человек, 11 авто повреждено
Место взрыва
Взрыв газовоздушной смеси произошел на автомобильной заправке в Актобе, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило дежурной службе 22 февраля в 4 часа 11 минут по времени Нур-Султана.

"Поступило сообщение о загорании заправки "Альтаир" по адресу: Актобе, район Алматы, улица Смагулова, № 15. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные и спасатели города Актобе. По приезде сотрудников Службы пожаротушения было обнаружено, что на станции технического обслуживания "Альтаир" произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего последовало обрушение здания на площади 600 квадратных метров без возгораний и повреждено 11 единиц автомобильной техники, находящихся внутри и рядом с СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси - утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте работают силы ДЧС Актюбинской области в количестве 136 человек и 16 единиц техники, а также две единицы техники местного исполнительного органа.

"С момента происшествия были проведены поисково-спасательные работы по поиску пропавшего охранника, гражданина 1954 года рождения, которого обнаружили под завалами без признаков жизни", - добавили в МЧС.


Источник: tengrinews.kz
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