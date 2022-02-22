Заправка взорвалась в Актобе: погиб человек, 11 авто повреждено

Взрыв газовоздушной смеси произошел на автомобильной заправке в Актобе, передает Tengrinews.kz.
По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило дежурной службе 22 февраля в 4 часа 11 минут по времени Нур-Султана.
"Поступило сообщение о загорании заправки "Альтаир" по адресу: Актобе, район Алматы, улица Смагулова, № 15. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные и спасатели города Актобе. По приезде сотрудников Службы пожаротушения было обнаружено, что на станции технического обслуживания "Альтаир" произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего последовало обрушение здания на площади 600 квадратных метров без возгораний и повреждено 11 единиц автомобильной техники, находящихся внутри и рядом с СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси - утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля", - говорится в сообщении.
На месте работают силы ДЧС Актюбинской области в количестве 136 человек и 16 единиц техники, а также две единицы техники местного исполнительного органа.
"С момента происшествия были проведены поисково-спасательные работы по поиску пропавшего охранника, гражданина 1954 года рождения, которого обнаружили под завалами без признаков жизни", - добавили в МЧС.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.