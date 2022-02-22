Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Официальную позицию Казахстана по этому вопросу выработают на заседании Совбеза.



Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал решение Владимира Путина о признание Россией независимости ДНР и ЛНР.



"Во-первых, нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договорённости между Западом и Россией по системе безопасности. Российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашений между Россией и НАТО, но по этим соглашениям на сегодня не достигнуто понимание. Во-вторых, участники Нормандского формата не достигли взаимопонимания по пути реализации минских соглашений. В-третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в ДНР и ЛНР. Потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России", –сказал глава МИД РК.



По его словам, официальная позиция Казахстана по этому вопросу ещё разрабатывается.



"В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН. Ситуация ухудшается, поэтому Казахстан готов и призывает международное сообщество к дипломатическому урегулированию", – сказал Мухтар Тлеуберди.