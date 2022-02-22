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Умершую казахстанку месяц "лечили" , чтобы скрыть факт материнской смертности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Умершую казахстанку месяц "лечили" , чтобы скрыть факт материнской смертности
Иллюстративное фото
В августе прошлого года мать пятерых детей, болевшая коронавирусом, умерла в областной больнице. Но по документам ее "живую" перевели в районную больницу и целый месяц лечили там, пока она не перестала считаться роженицей.

В Северо-Казахстанской области выявили вопиющий факт сокрытия врачами смерти 34-летней роженицы. По медицинским документам женщину целый месяц после смерти "лечили" от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Речь идет о многодетной матери, жительнице села Большой Изюм Тайыншинского района Айгерим Казезовой. Своего пятого ребенка она должна была родить ближе к осени 2021 года. Но в первых числах августа она заболела коронавирусной инфекцией и была экстренно доставлена в Петропавловск, в областную многопрофильную больницу, где ей провели операцию кесарево сечение. Состояние женщины не улучшалось, она была подключена к аппарату ИВЛ, а 22 августа скончалась. Тело Айгерим ее супруг забрал из морга районной больницы и похоронил 23 августа, а вот справку о смерти в ЦРБ ему отдали только через месяц, причем датой смерти указано 22 сентября 2021 года, когда, к слову, женщина уже не считалась роженицей.

Пациент скорее мертв, чем жив

Об этом вопиющем факте североказахстанцам стало известно в конце января 2022 года. Тогда же была создана комиссия из независимых экспертов и специалистов областного департамента медфармконтроля. В понедельник 21 февраля результаты независимой комиссии по факту смерти многодетной матери Айгерим Казезовой озвучили на площадке "Адалдық аланы" в Петропавловске.

Руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Северо-Казахстанской области Дархан Турлыбеков подчеркнул, что в состав комиссии вошли эксперты и медицинские специалисты высокого уровня, а также представители медицинского университета из города Нур-Султана. Экспертов из Северо-Казахстанской области в комиссии не было. Внеплановые проверки проходили в Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице и многопрофильной областной больнице в Петропавловске.

"Комиссией установлено, что беременная находилась на учете в Тайыншинской многопрофильной больнице. Она наблюдалась, сдавала анализы и т.д. 4 августа 2021 года в связи с утяжелением состояния ее перевели в многопрофильную областную больницу. 5 августа она родила. В областной больнице она получала лечение с 5 по 22 августа. Комиссия установила и подтвердила, что факт смерти произошел в многопрофильной областной больнице. 22 августа 2021 года женщина скончалась", - рассказал Дархан Турлыбеков.

И здесь комиссия установила и подтвердила факт сокрытия материнской смертности, ведь, как выяснилось в ходе проверки, согласно медицинской документации женщину 22 августа "живой" выписали из областной больницы и перевели в Тайыншинскую районную больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция с острой дыхательной недостаточностью, послеродовой период". С 22 августа по 22 сентября Айгерим "лечили" в ЦРБ.

Терапия после смерти

"Медицинские документы в этот период оформлены формально, все записи велись шаблонно и коротко, без развернутых комментариев. Дневниковые записи даже были удалены. В департамент фармконтроля представлена бумажная версия истории болезни, где написано, что пациентка умерла, а в медицинской информационной системе - история болезни, где она жива и переведена. Здесь правовую оценку уже дадут правоохранительные органы - кто исправлял, дополнял, исправляли ли и т.д. Но судя по истории болезни лечение было оказано в необходимом объеме, женщина с коронавирусной инфекцией была в тяжелом состоянии, у нее было поражение легких от 70 до 90 процентов. Никаких нарушений в лечении, которые могли бы повлиять на летальный исход, не было обнаружено", - констатировал Турлыбеков.

Однако точные причины смерти женщины не установлены, так как не было проведено вскрытие. И это еще одно грубое нарушение со стороны врачей, так как при материнской смертности вскрытие проводится в 100 процентах случаев.

К слову, по словам Дархана Турлыбекова, фонд социального медицинского страхования оплатил лечение пациентки в двух больницах, в том числе и лечение после ее смерти, в размере 1 миллион 900 тысяч тенге. Теперь по результатам проверки в отношении больниц фондом будут применены штрафные санкции.
Все материалы проверки - акты, документы и заключения комиссии - департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по СКО направил в областное управление здравоохранения для принятия управленческих мер (к примеру, постановки вопроса о соответствии главврачей больниц занимаемым должностям), в областной фонд медстрахования для принятия мер экономического воздействия, а также в департамент полиции области, Антикоррупционную службу и прокуратуру Петропавловска для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Чтобы не было взысканий…

Независимая комиссия выяснила, что в сокрытии факта смерти многодетной матери принимали участие более десяти человек - главные врачи, их заместители, заведующие отделениями, врачи реаниматологи, приемного покоя, акушер-гинеколог и другие.

"В Тайыншинской больнице все утверждали, что делали это по указанию главного врача. В областной больнице отмечали, что к коллективному решению пришли врачи, которые вели и оформляли медицинскому документацию. Есть и пояснительная от главного врача областной многопрофильной больницы, что они хотели скрыть факт материнской смертности и коллективно так решили. Они полностью признали факт сокрытия", - подчеркнул руководитель департамента медфармконтроля.

Дархан Турлыбеков пояснил, что о каждом случае материнской смертности всегда докладывается в Министерство здравоохранения РК. По правилам, если произошел такой факт, то в течение 24 часов медицинская организация обязана известить управление здравоохранения региона и департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля области посредством официальной бумаги за подписью главного врача или исполняющего обязанности.

"Этого в данном случае сделано не было. Расследование каждого случая материнской смертности всегда проводится республиканским оперативным штабом и очень тщательно разбирается при участии вице-министра ведомства. По фактам материнской смертности применяются достаточно строгие меры – с врачей, которые ведут роженицу на разных этапах, удерживаются определенные выплаты, они получают выговоры, наказание может быть вплоть до увольнения", - пояснил Турлыбеков, добавив, что "по словам главных врачей обеих больниц, они хотели скрыть факт материнской смертности, чтобы не было разбора и взысканий на республиканском уровне".

В 2021 году в Северо-Казахстанской области было зарегистрировано три факта материнской смертности. Смерть Айгерим Казезовой в статистику не вошла.


Источник: sputnik.kz
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