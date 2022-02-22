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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Импортные авто не подпадут под льготное автокредитование

Просмотров:1334 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Импортные авто не подпадут под льготное автокредитование
Фото: Altaynews.kz
Выдавать деньги казахстанцам под низкий процент планируется только на машины казахстанской сборки, сообщает Mnews.kz.

«Почему мы должны отдавать преимущество чужому производству, чужой рабочей силе, чужой налогооблагаемой базе? Нет конечно! Только автокредитование собственного автопроизводства», — заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Ранее с предложением распространить программу льготного автокредитования в том числе и на импортные машины выступил ряд общественных объединений, а также импортёры.

В МИИР сообщили, что в данное время рассматриваются два варианта возобновления программы: запустить на льготные автокредиты только деньги из госбюджета или же дополнить программу средствами, собранными «Оператором РОП».


Источник: mnews.kz
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Комментарии ( 6 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 18:59
Лоббирует интересы "автопрома"?
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:51
Лучше 3 или 5 летняя Toyota чем новый псевдо автопром. Отменить утиль сбор и пошлины.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 15:34
Ну сделайте как и делали, привезите машины и прикрутите колеса )) и все сделано в РК!
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:56
В Казахстане ничего не производится, о каких автомобилях речь?
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:55
а что за льготное автокредитование?
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 14:28
О каком автопроизводстве идёт речь, об отвёрточной сборке? Все про всё знают, а они всё о том же... Там колёса только прикручивают, и это маде ин КЗ?
 
 

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