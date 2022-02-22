Импортные авто не подпадут под льготное автокредитование

Выдавать деньги казахстанцам под низкий процент планируется только на машины казахстанской сборки, сообщает Mnews.kz.
«Почему мы должны отдавать преимущество чужому производству, чужой рабочей силе, чужой налогооблагаемой базе? Нет конечно! Только автокредитование собственного автопроизводства», — заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
Ранее с предложением распространить программу льготного автокредитования в том числе и на импортные машины выступил ряд общественных объединений, а также импортёры.
В МИИР сообщили, что в данное время рассматриваются два варианта возобновления программы: запустить на льготные автокредиты только деньги из госбюджета или же дополнить программу средствами, собранными «Оператором РОП».
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