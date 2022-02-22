Когда начнут проверять мобильные переводы простых казахстанцев

В Комитете госдоходов рассказали, когда начнут проверять мобильные переводы обычных казахстанцев, передает Tengrinews.kz.



Ведомством были разработаны критерии по мобильным переводам физлиц, которые уже опубликованы для публичного обсуждения. К ним отнесены операции, имеющие признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. Предусматривается, что до 2025 года банки будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно, дополняя уже имеющиеся категории.



I этап. С 1 января 2022 года передаются сведения по госслужащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним, и их супругам.

II этап. С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

III этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

IV этап. С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.



Планируется, что в 2023 году осуществляющие банковские операции организации будут предоставлять сведения по лицам первого этапа.



"Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков. Он нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства и предотвращение уклонения от налогов", - отметили в КГД.



Ранее сообщалось, что к признакам получения дохода от предпринимательской деятельности могут отнести получение одним физическим лицом в течение трех месяцев денег от 100 и более разных лиц ежемесячно.



Напомним, ранее в Казахстане было введено понятие "мобильных платежей" и обязанность для предпринимателей разделять личные поступления и предпринимательские доходы. Соответствующий закон Президент Касым-Жомарт Токаев подписал в декабре.