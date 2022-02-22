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Ситуация вокруг Украины: Токаев поручил срочно принять антикризисный план

Просмотров:1187 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Ситуация вокруг Украины: Токаев поручил срочно принять антикризисный план
ФОТО: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Под председательством Президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.

Президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.

Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Гроза (Посетители) Сегодня, 17:14
Нам нужен антикризисный план в связи с ситуацией внутри страны. На самом деле, если учесть реальную ситуацию в стране; - полное отсутствие какого либо производства, отчуждение природных ресурсов в пользу англичан, голландцев, французов, минимальные заработные платы, беспрецедентный уровень коррупции и беззакония. Если учесть РЕАЛЬНУЮ стоимость продуктов питания, а не ту что в отчётах - то Казахстан окажется в первой десятке отстающих стран, сильно уступая Африканским государствам или Бангладешу с Пакистаном.

Так что Украина, - это всё конечно понятно, но о себе бы подумать. Главное не ввязываться в войну ни с какой стороны, совсем. Будут давить - выходить из всех дипломатических отношений с каждой из сторон.
 
 

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