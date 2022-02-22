Ситуация вокруг Украины: Токаев поручил срочно принять антикризисный план

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Под председательством Президента Республики Казахстан в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.



Президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.



Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.



Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для Казахстана.