Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2"

Биржевая стоимость газа в Европе подскочила на 10% во время торговой сессии 22 февраля. К 14.40 мск стоимость мартовского фьючерса в пересчете на тысячу кубометров составила 948 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE.



Скачок в ценах произошел после того, как правительство ФРГ объявило о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2". Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свете обострения ситуации вокруг Украины Минэкономики Германии отзовет доклад с анализом об энергобезопасности газопровода из Федерального сетевого агентства, чтобы вновь провести соответствующую оценку.



На данный момент сертификация "Северного потока-2" и так приостановлена, однако отзыв доклада означает, что сроки вновь сдвигаются на более поздний, неопределенный срок.



Пока страны Евросоюза не объявили о каких-либо ожидаемых рынком санкциях против российского энергетического сектора, однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал "обширный санкционный режим", включающий меры против "Северного потока-2". Какими они будут, неизвестно.



На фоне происходящего высказался крупнейший производитель сжиженного газа в мире - Катар. Министр энергетики Саад Аль-Кааби предупредил, что в случае ограничений на поставки российского газа в Европу даже Катар не сможет заменить РФ.