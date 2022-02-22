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Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2"

Просмотров:677 Опубликовано: Сегодня, 18:40
Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2"
Иллюстративное фото
Биржевая стоимость газа в Европе подскочила на 10% во время торговой сессии 22 февраля. К 14.40 мск стоимость мартовского фьючерса в пересчете на тысячу кубометров составила 948 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE.

Скачок в ценах произошел после того, как правительство ФРГ объявило о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2". Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свете обострения ситуации вокруг Украины Минэкономики Германии отзовет доклад с анализом об энергобезопасности газопровода из Федерального сетевого агентства, чтобы вновь провести соответствующую оценку.

На данный момент сертификация "Северного потока-2" и так приостановлена, однако отзыв доклада означает, что сроки вновь сдвигаются на более поздний, неопределенный срок.

Пока страны Евросоюза не объявили о каких-либо ожидаемых рынком санкциях против российского энергетического сектора, однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал "обширный санкционный режим", включающий меры против "Северного потока-2". Какими они будут, неизвестно.

На фоне происходящего высказался крупнейший производитель сжиженного газа в мире - Катар. Министр энергетики Саад Аль-Кааби предупредил, что в случае ограничений на поставки российского газа в Европу даже Катар не сможет заменить РФ.


Источник: rg.ru
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • дорожник
 master_kz (Посетители) Сегодня, 21:57
Ну и нормально. Еще газ не пошел а уже с такими ценами проект практически окупился.
 
-2
  • tolk
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Бродяга
  • Земляк
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:33
Немцы сами рубят сук на котором сидят. Благодаря Северным потокам 1 и 2 (построенным на немецкие деньги), негодной украинской ГТС, Германия становится крупнейшим газовым хабом Европы. Немецкая промышленность получая самый дешёвый газ в Европе становится ещё более конкурентноспособной среди стран Запада

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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