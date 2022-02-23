"Повисла в воздухе". Девочка повредила шею о прозрачную леску на велопрогулке в СКО

Прогулка на детской площадке едва не закончилась трагедией для школьницы из Северо-Казахстанской области. Отец девочки два года бьется за справедливость и ее здоровье, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Astana TV.
Летом 2020-го Олег Ааб и его 8-летняя дочь отправились на прогулку. И вдруг девочка повисла в воздухе. Оказалось, неподалеку произошло ДТП, а место аварии огородили прозрачной леской. Катаясь на велосипеде, она не заметила ее и сильно повредила шею. По словам отца, еще немного - и леска порезала бы сонную артерию.
"У ребенка тремор рук. Когда она начинает говорить, ей нужно сделать вздох, у нее летят слюни изо рта. Когда она нервничает, может впасть в ступор. Все после этого. Я сейчас хочу, чтобы все виновные понесли законное наказание", - говорит Олег Ааб.
Но наказать виновных у отца пострадавшей пока не получилось. Как сообщается в сюжете, сначала полицейские отказывались открывать дело, а потом несколько раз прекращали расследование. Ребенку требуется полное медицинское обследование.
Отчаявшись, отец пострадавшей решил обратиться в республиканскую общественную приемную партии Nur Otan. Депутаты выслушали проблему и выдвинули свои рекомендации профильным ведомствам.
"Здесь в любом случае необходимо досудебное расследование, которое должно провести независимые экспертизы. Должна быть дана принципиальная оценка всем участникам процесса. Но самое главное - вопрос: а кто виноват, что какая-то леска была натянута продолжительное время, в результате чего ребенок получил такие травмы, которые оставляют след на всю жизнь", - дал комментарий депутат Сената Андрей Лукин.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.