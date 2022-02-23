"Повисла в воздухе". Девочка повредила шею о прозрачную леску на велопрогулке в СКО

Прогулка на детской площадке едва не закончилась трагедией для школьницы из Северо-Казахстанской области. Отец девочки два года бьется за справедливость и ее здоровье, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Astana TV.Летом 2020-го Олег Ааб и его 8-летняя дочь отправились на прогулку. И вдруг девочка повисла в воздухе. Оказалось, неподалеку произошло ДТП, а место аварии огородили прозрачной леской. Катаясь на велосипеде, она не заметила ее и сильно повредила шею. По словам отца, еще немного - и леска порезала бы сонную артерию."У ребенка тремор рук. Когда она начинает говорить, ей нужно сделать вздох, у нее летят слюни изо рта. Когда она нервничает, может впасть в ступор. Все после этого. Я сейчас хочу, чтобы все виновные понесли законное наказание", - говорит Олег Ааб.Но наказать виновных у отца пострадавшей пока не получилось. Как сообщается в сюжете, сначала полицейские отказывались открывать дело, а потом несколько раз прекращали расследование. Ребенку требуется полное медицинское обследование.Отчаявшись, отец пострадавшей решил обратиться в республиканскую общественную приемную партии Nur Otan. Депутаты выслушали проблему и выдвинули свои рекомендации профильным ведомствам."Здесь в любом случае необходимо досудебное расследование, которое должно провести независимые экспертизы. Должна быть дана принципиальная оценка всем участникам процесса. Но самое главное - вопрос: а кто виноват, что какая-то леска была натянута продолжительное время, в результате чего ребенок получил такие травмы, которые оставляют след на всю жизнь", - дал комментарий депутат Сената Андрей Лукин.