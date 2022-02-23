Льготное автокредитование под 4 процента: названы условия покупки авто по новой программе

Заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия льготного автокредитования для покупки авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В эфире телеканала "Хабар 24" заместитель премьер-министра сообщил, что на новую программу льготного автокредитования будет выделено 100 миллиардов тенге.



"Условия будут следующими: 4 процента годовых и нулевой первоначальный взнос, в отличие от нынешней льготной программы, где 20 процентов - первоначальный взнос и 4 процента годовых, сроком на 7 лет. Понятно, что 7 лет - это недорогие автомобили для наибольшего охвата. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести новый автомобиль по доступной цене", - сказал Скляр.



8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома. 19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО "Оператор РОП", лишив его права собирать деньги за утильсбор, а также забрав в собственность государства активы, созданные за счет средств утилизационного сбора.