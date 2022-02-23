Трамп назвал Путина «крепким орешком» после признания ДНР и ЛНР

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает Zakon.kz.



По его словам, это решение «очень разумное». И добавил, что украинский кризис во время его президентства находился в более спокойной фазе.



Также Трамп в интервью The Clay Travis and Buck Sexton Show уточнил, что «очень хорошо знал Путина».



Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! В нем много обаяния и гордости, - сказал Дональд Трамп.



Кроме того, 45-й президент США заявил, что «Путин любит свою страну».



Напомним, Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.



Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, - сказал президент России, выступая в прямом эфире.



Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.



Мировые политики резко отреагировали на это решение. К примеру, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это нарушением международного права и плохим предзнаменованием. Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции.



В Казахстане тем временем Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совбеза в связи с ситуацией в Украине.



Он отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.