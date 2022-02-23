Астана. 23 февраля. КазТАГ – Мусульманам Казахстана запретили пользоваться биткоином, передает корреспондент агентства.



«В соответствии с решением Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) запрещено пользоваться криптовалютой биткоин», - говорится в сообщении ДУМК в среду.



Муфтият привел ряд обоснований.



«Первое, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством. Биткойн не является национальной валютой. Так как это децентрализованные виртуальные деньги, гарантированные государственными органами и не защищенные финансовым законодательством и реальными активами. В любой момент его рынок может резко подняться или упасть, и от этого могут пострадать люди. Абу Али Хасан ат-Тауси говорил: «На протяжении веков никому кроме правителя не предоставлялось право на выпуск денег». (Сайру аль-мулук, 233-стр.)», - заявили в ДУМК.



В качестве второго аргумента названо то, что биткоин-процессы часто совершаются закрыто.



«Это, в свою очередь, ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом. Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: «О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию» (29 аят, Сура «Ниса»). Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал торговать неизвестным (от Муслима)», - сказано в сообщении.



В качестве третьего довода называется то, что биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон.



«Это может оказать негативное влияние на отечественную внутреннюю экономику и дестабилизировать общество. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Нельзя причинять вред себе и другим» (от Ахмада). Такие крупные организации как Комитет фетвы Египта, Совет вынесения фетв мусульман Евразии также запретили пользоваться криптовалютой биткоин», - отметили в ДУМК.