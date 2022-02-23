Мусульманам Казахстана запретили пользоваться биткоином

«В соответствии с решением Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) запрещено пользоваться криптовалютой биткоин», - говорится в сообщении ДУМК в среду.
Муфтият привел ряд обоснований.
«Первое, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством. Биткойн не является национальной валютой. Так как это децентрализованные виртуальные деньги, гарантированные государственными органами и не защищенные финансовым законодательством и реальными активами. В любой момент его рынок может резко подняться или упасть, и от этого могут пострадать люди. Абу Али Хасан ат-Тауси говорил: «На протяжении веков никому кроме правителя не предоставлялось право на выпуск денег». (Сайру аль-мулук, 233-стр.)», - заявили в ДУМК.
В качестве второго аргумента названо то, что биткоин-процессы часто совершаются закрыто.
«Это, в свою очередь, ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом. Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: «О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию» (29 аят, Сура «Ниса»). Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал торговать неизвестным (от Муслима)», - сказано в сообщении.
В качестве третьего довода называется то, что биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон.
«Это может оказать негативное влияние на отечественную внутреннюю экономику и дестабилизировать общество. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Нельзя причинять вред себе и другим» (от Ахмада). Такие крупные организации как Комитет фетвы Египта, Совет вынесения фетв мусульман Евразии также запретили пользоваться криптовалютой биткоин», - отметили в ДУМК.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.