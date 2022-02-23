"Сергек" начнет выявлять не прошедшие техосмотр автомобили

"Сергек" начнет выявлять автомобили, не прошедшие техосмотр. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передает Tengrinews.kz.



Глава кабмина отметил, что, по данным МВД за период с 2019 по 2021 год, в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта.



"Для выявления транспортных средств с просроченным техническим осмотром АО "Национальные информационные технологии" планирует совместно с МВД и компанией "Сергек" провести пилотный проект по автоматизированной проверке наличия технического осмотра. Период реализации - первый или второй квартал 2022 года", - говорится в ответе премьер-министра на депзапрос.



Ранее антикоррупционная служба и главная транспортная прокуратура пресекли деятельность ОПГ, которая за деньги занималась выдачей фиктивных диагностических карт техосмотра.



"Преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущение подобных фактов", - заявили тогда в Антикоре.