МВД Казахстана разработало доппакет поправок по оружию после январских событий

Астана. 23 февраля. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана разработало дополнительный пакет поправок по оружию после январских событий, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
«С учетом анализа событий, связанных с нападениями на оружейные магазины, МВД разработан дополнительный пакет поправок», - сообщил Смаилов, отвечая на запрос сенатора Андрея Лукина.
Разработанные МВД поправки предусматривают введение:
- обязательств для юридических лиц по хранению всего оружия в магазинах и пунктах централизованного хранения в непригодном для стрельбы состоянии (сейчас разукомплектованное оружие хранится только на витринах оружейных магазинов, а пригодное для стрельбы – в комнатах хранения оружия);
- пожизненного запрета на выдачу разрешений на право владения оружием лицам, привлеченным к уголовной ответственности за терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия, а также умышленное совершение тяжких и особо тяжких преступлений с применением оружия.
«Названные поправки предполагается реализовать в установленном законодательством порядке в рамках текущей законотворческой деятельности», - добавил Смаилов.
Напомним, 27 января сенатор Лукин сообщил о том, что в Казахстане более 2 тыс. юридических лиц используют более 37 тыс. единиц служебного оружия. Он отметил, что в ходе январской трагедии в Алматы преступниками разграблено семь оружейных магазинов и похищено более 1 тыс. единиц гражданского оружия. Отметив ряд негативных тенденций последнего времени, он призвал ужесточить контроль над оборотом оружия. Смаилов, отвечая на запрос, сообщил, что основные хранилища оружейных магазинов в Алматы почти не подверглись взлому. Также он сообщил, что правительство готовит заключения к поправкам в области оборота оружия в Казахстане.
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