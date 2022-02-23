"Было-стало". Каким будет размер утильсбора на автомобили с учетом изменений

Насколько уменьшатся ставки утильсбора, подробности новой программы льготного автокредитования, когда закончится дефицит на новые машины - на эти и другие вопросы в эфире телеканала "Хабар 24" ответил заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает Tengrinews.kz.Отвечая на главный вопрос казахстанских автолюбителей последних недель, Роман Скляр заявил, что по итогам обсуждений рабочих групп было принято решение об уменьшении ставки утильсбора вдвое."Принято решение: уровень стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50 процентов ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники", - сообщил первый вице-премьер.Таким образом, с учетом анонсированных изменений размер утильсбора на легковые авто для казахстанцев составит от 229 тысяч тенге до 1 миллиона 761 тысячи тенге.Напомним, согласно актуальной формуле расчетов утилизационный сбор напрямую зависит от объема двигателя автотранспорта - с новыми размерами платежей можно ознакомиться в таблице ниже.В ходе интервью Роман Скляр отдельно остановился на вопросе анонсированного ранее льготного автокредитования для населения. В частности, стало известно, что 100 миллиардов из 200 миллиардов тенге, аккумулированных "Оператором РОП", будут направлены на новую программу."Условия следующие: 4 процента годовых и нулевой первоначальный взнос сроком на 7 лет. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести автомобиль по доступной цене", - добавил он.Также, по словам Скляра, принято решение 30 миллиардов тенге направить на обновление автобусного парка - на улучшение ситуации с городскими автобусными перевозками."Необходимость в этом давно назрела. Покупать автобус и платить процент - это для перевозчиков накладно, они перенесут это на стоимость проезда. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на семь лет продавать эти автобусы", - отметил вице-премьер.Между тем Роман Скляр подтвердил актуальность проблемы с дефицитом автомобилей в автосалонах Казахстана. По его словам, она напрямую связана с дефицитом электронных чипов, которые используются при сборке. При этом вице-премьер заверил, что ситуация постепенно налаживается."В следующем году мы ожидаем, что все-таки автомобилей будет достаточно, как отечественных, так и импортных", - поделился он.8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома. 19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО "Оператор РОП", лишив его права собирать деньги за утильсбор, а также забрав в собственность государства активы, созданные за счет средств утилизационного сбора.