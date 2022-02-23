"Было-стало". Каким будет размер утильсбора на автомобили с учетом изменений

Насколько уменьшатся ставки утильсбора, подробности новой программы льготного автокредитования, когда закончится дефицит на новые машины - на эти и другие вопросы в эфире телеканала "Хабар 24" ответил заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает Tengrinews.kz.
Отвечая на главный вопрос казахстанских автолюбителей последних недель, Роман Скляр заявил, что по итогам обсуждений рабочих групп было принято решение об уменьшении ставки утильсбора вдвое.
"Принято решение: уровень стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50 процентов ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники", - сообщил первый вице-премьер.
Таким образом, с учетом анонсированных изменений размер утильсбора на легковые авто для казахстанцев составит от 229 тысяч тенге до 1 миллиона 761 тысячи тенге.
Напомним, согласно актуальной формуле расчетов утилизационный сбор напрямую зависит от объема двигателя автотранспорта - с новыми размерами платежей можно ознакомиться в таблице ниже.
В ходе интервью Роман Скляр отдельно остановился на вопросе анонсированного ранее льготного автокредитования для населения. В частности, стало известно, что 100 миллиардов из 200 миллиардов тенге, аккумулированных "Оператором РОП", будут направлены на новую программу.
"Условия следующие: 4 процента годовых и нулевой первоначальный взнос сроком на 7 лет. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести автомобиль по доступной цене", - добавил он.
Также, по словам Скляра, принято решение 30 миллиардов тенге направить на обновление автобусного парка - на улучшение ситуации с городскими автобусными перевозками.
"Необходимость в этом давно назрела. Покупать автобус и платить процент - это для перевозчиков накладно, они перенесут это на стоимость проезда. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на семь лет продавать эти автобусы", - отметил вице-премьер.
Между тем Роман Скляр подтвердил актуальность проблемы с дефицитом автомобилей в автосалонах Казахстана. По его словам, она напрямую связана с дефицитом электронных чипов, которые используются при сборке. При этом вице-премьер заверил, что ситуация постепенно налаживается.
"В следующем году мы ожидаем, что все-таки автомобилей будет достаточно, как отечественных, так и импортных", - поделился он.
8 февраля Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома. 19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО "Оператор РОП", лишив его права собирать деньги за утильсбор, а также забрав в собственность государства активы, созданные за счет средств утилизационного сбора.
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