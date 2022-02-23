Задержан еще один бывший заместитель главы КНБ

Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Осипов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом заявили в пресс-службе КНБ, передает Tengrinews.kz.



"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ К.Масимова, заместителей председателя КНБ А.Садыкулова, Д.Ергожина и других.



Наряду с этим, 22 февраля текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Осипов М.С.", - говорится в сообщении.



Сообщается, что 23 февраля с санкции суда в отношении Марата Осипова применена мера пресечения - содержание под стражей.



Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в КНБ.



Марат Осипов занимал пост заместителя председателя КНБ с января 2016 года по январь 2022 года.



Ранее работал начальником ДКНБ Алматы, служил на руководящих должностях подразделений КНБ, в подразделениях Службы охраны Президента.