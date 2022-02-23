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Задержан еще один бывший заместитель главы КНБ

Просмотров:447 Опубликовано: Сегодня, 20:51
Задержан еще один бывший заместитель главы КНБ
Марат Осипов
Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Осипов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом заявили в пресс-службе КНБ, передает Tengrinews.kz.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ К.Масимова, заместителей председателя КНБ А.Садыкулова, Д.Ергожина и других.

Наряду с этим, 22 февраля текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Осипов М.С.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 23 февраля с санкции суда в отношении Марата Осипова применена мера пресечения - содержание под стражей.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в КНБ.

Марат Осипов занимал пост заместителя председателя КНБ с января 2016 года по январь 2022 года.

Ранее работал начальником ДКНБ Алматы, служил на руководящих должностях подразделений КНБ, в подразделениях Службы охраны Президента.


Источник: Tengrinews.kz
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