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Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе
Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters
Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил Путин.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.


Источник: Tengrinews.kz
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