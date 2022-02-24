Названа сумма займа по льготному автокредитованию в Казахстане

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев озвучил максимальную сумму займа по новой программе льготного автокредитования в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По программе предоставляется кредит до 10 миллионов тенге. А если у вас машина дороже, то свыше 10 миллионов вы оплачиваете 1-2 миллиона из своего кармана. Льготный автокредит на очень дорогие автомобили не предоставляется", - сообщил Карабаев на брифинге СЦК.



Он пояснил, что в соцсетях видел сообщения, якобы льготный автокредит выдается только на определенные модели. По его словам, это фейковая информация.



"Автокредит выдается на все модели. Но есть и самые дорогие модели. Например, как Hyundai Palisade. Льготный кредит на такие автомобили не предоставляется. Пусть состоятельные люди покупают за свои 25 миллионов тенге", - сказал он.



Ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия льготного автокредитования для покупки авто. По его словам, на новую программу льготного автокредитования будет выделено 100 миллиардов тенге.



"Условия будут следующими: 4 процента годовых и нулевой первоначальный взнос, в отличие от нынешней льготной программы, где 20 процентов - первоначальный взнос и 4 процента годовых, сроком на 7 лет. Понятно, что 7 лет - это недорогие автомобили для наибольшего охвата. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести новый автомобиль по доступной цене", - сказал Скляр.