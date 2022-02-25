Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ

Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Zakon.kz.



Издание приводит текст обращения Назарбаевой.



"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.



Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие.



Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны.



Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа.



Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены.



Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такого больше никогда не повторилось.



Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.



Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества.



Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.



И должности для этого не нужны", – говорится в обращении депутата Дариги Назарбаевой.