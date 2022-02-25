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Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ

Просмотров:1027 Опубликовано: Сегодня, 09:01
Дарига Назарбаева уходит из Мажилиса - СМИ
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Издание приводит текст обращения Назарбаевой.

"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие.

Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны.

Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа.

Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены.

Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.

Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества.

Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.

И должности для этого не нужны", – говорится в обращении депутата Дариги Назарбаевой.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:07
Давай до свидания
 
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diger (Посетители) Сегодня, 11:54
cas277cas,
Сори за минус, конечно плюс...

Где деньги Зин?
 
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  • Daulet201999
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 10:42
Наверное особенно никто не расстроится.
 
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  • Daulet201999
  • shurik_kz11
  • diger
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:27
Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие.

Если она не в курсе, то за нуротан никто добровольно не голосует.
 
-1
  • diger
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  • Ирон
  • Daulet201999
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 10:25
процветания и дальнейшего развития нашей страны hypnosis Вот кто кто а она точно будет процветать и радоваться жизни,в отличие от большинства остальных,влачущих жалкое существование...
 
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  • Daulet201999
  • diger
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:26
Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия -Страх и анархия только у Вас angry
И вы должны все это понимать beer2
 
 

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