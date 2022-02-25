Китайские истребители вошли в воздушное пространство Тайваня в день начала боевых действий в Украине

Девять китайских самолётов вошли в зону Тайваня 24 февраля – в день начала российской спецоперации в Украине, сообщает Reuters.



Военное ведомство Тайваня заявило, что в этой миссии участвовали восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, которые пролетели над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.



Военно-воздушные силы страны отразили атаку. Тайвань, который Китай считает своей территорией, регулярно сообщает о попытках вторжения китайских ВВС.



Правительство Тайваня повысило уровень боевой готовности. Власти пристально наблюдают за ситуацией в Украине, опасаясь, что Китай может воспользоваться украинским кризисом и продвинутся на территорию острова.



Представитель министерства обороны Китая Тань Кефэй подтвердил, что Тайвань является "ключевым вопросом" Китая, и они не потерпят иностранного вмешательства.



"Мы призываем американскую сторону признать высокую чувствительность "тайваньского вопроса", прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и прекратить играть с огнём", – сказал Тань Кефэй.



Тем временем, администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Тайваню больше ресурсов.