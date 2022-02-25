«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Февраля
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.99 KZT
  • €1 = 522.51 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Китайские истребители вошли в воздушное пространство Тайваня в день начала боевых действий в Украине

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Китайские истребители вошли в воздушное пространство Тайваня в день начала боевых действий в Украине
Иллюстративное фото
Девять китайских самолётов вошли в зону Тайваня 24 февраля – в день начала российской спецоперации в Украине, сообщает Reuters.

Военное ведомство Тайваня заявило, что в этой миссии участвовали восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, которые пролетели над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.

Военно-воздушные силы страны отразили атаку. Тайвань, который Китай считает своей территорией, регулярно сообщает о попытках вторжения китайских ВВС.

Правительство Тайваня повысило уровень боевой готовности. Власти пристально наблюдают за ситуацией в Украине, опасаясь, что Китай может воспользоваться украинским кризисом и продвинутся на территорию острова.

Представитель министерства обороны Китая Тань Кефэй подтвердил, что Тайвань является "ключевым вопросом" Китая, и они не потерпят иностранного вмешательства.

"Мы призываем американскую сторону признать высокую чувствительность "тайваньского вопроса", прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и прекратить играть с огнём", – сказал Тань Кефэй.

Тем временем, администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Тайваню больше ресурсов.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика