В Казахстане обновят школьную программу по математике

Такое решение принято на республиканском съезде математиков, передает «Хабар 24».
Учитель математики Татьяна Мельникова работает в школе 32 года. Признается, последние пару лет королева наук стала совсем недоступной для школьников.
Татьяна Мельникова, учитель математики СШ № 1 с. Теренколь Павлодарской области: – Особенно старшие классы безумно перегрузили, внесли очень много материала из вузовской программы, дети не справляются просто по объему, не хватает времени. Темы, которые раньше проходили в 7-8 классе, согласно нынешней программе проходят уже в 5.
Усвоить их дети не могут в силу возраста. В результате это в целом влияет на отношение к предмету, говорят учителя. Потому на съезде 300 лучших математиков страны приступили к решению непростой задачи – улучшить качество преподавания.
Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК: – Мы должны обновить школьную программу математики, чтобы она была понятной, чтобы там было время для закрепления, была преемственность. Я подписал приказ, создали рабочую группу, включили туда лучших методистов, методологов, учителей математики представителей высшей школы. Они уже начинают над обновлением этой программы. С внедрением новой программы обещают не спешить.
Предположительно, внедрение начнется лишь в 2023 году. До этого запланировано всестороннее обсуждение и апробирование. К этому времени, по прогнозам Министерства образования, за счет увеличения грантов в вузы и заработных плат, решится и вопрос дефицита учителей по этому предмету.
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