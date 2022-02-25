Конгресс США хочет исключить Россию из Совбеза ООН - СМИ

Члены Палаты представителей Конгресса США рассматривают резолюцию, которая призывает исключить Россию из Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом впервые сообщил портал Axios, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что резолюцию инициировала член комитета по иностранным делам нижней палаты, республиканка Клаудиа Тенни.



В проекте резолюции, с копией которого удалось ознакомиться порталу, содержится призыв к ООН внести поправки в статью 23 устава организации, чтобы исключить Россию из состава Совета безопасности ООН. В этой статье утвержден список постоянных членов Совбеза, а также принцип ротации непостоянных членов совета. Самим уставом ООН процедура исключения членов Совбеза не предусмотрена.



В резолюции утверждается, что "вторжение России в Украину и поддержка сепаратистских республик представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и противоречат ее обязанностям и обязательствам в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН".



Несколько членов Палаты представителей Конгресса США публично выразили поддержку этой идее. Однако согласно уставу ООН все постоянные члены Совета безопасности должны подписывать любые поправки, что дает России возможность блокировать такой шаг. Как отметили в Axios, у инициативы США "практически нет шансов на исполнение".



Напомним, 24 февраля Россия на фоне напряженной ситуации в Донбассе объявила о проведении специальной операции в Украине, где на данный момент введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.