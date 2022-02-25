Финрегулятор обратился к казахстанцам на фоне падения тенге

На фоне падения тенге и новых антироссийских санкций, которые отчасти затронули и казахстанских "дочек" российских банков, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обратилось к казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным агентства, ситуация в банковской системе Казахстана остается стабильной. Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности.



"Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 триллиона тенге. Достаточность капитала банков практически в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством. Текущая волатильность валютных курсов не повлияет на финансовую стабильность банковского сектора. Риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы Казахстанским фондом гарантирования депозитов", - сообщили в агентстве



В пресс-службе агентства призвали казахстанцев не поддаваться слухам в информационном поле, а также взвешенно подходить к инвестиционным решениям.



"Текущая повышенная волатильность на фондовых рынках обусловлена внешними факторами и может носить спекулятивный характер. Агентство просит потребителей финансовых услуг проявлять осмотрительность в целях сохранения своих сбережений. Необдуманные действия в текущих условиях могут привести к финансовым убыткам", - предупредили в агентстве.



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Также финрегулятор прокомментировал американские и европейские антироссийские санкции. Частично они сказались на казахстанских банках.



По данным агентства, в отношении "Альфа-Банка" (Казахстан) введенный сегодня ночью санкционный пакет США не затрагивает операционную деятельность банка. Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций, но эти ограничения, по сути, не касаются непубличной компании. Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы функционируют в стандартном режиме.



Клиентам - физическим и юридическим лицам - "Сбербанка" также доступны их средства и сервисы в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте проводятся без ограничений. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем осуществляются в полной мере. Обмен валюты банком не приостанавливается.



"Банк ВТБ" (Казахстан) продолжает предоставлять основные виды финансовых услуг. Все счета активны, и средства клиентов доступны как в отделениях банка, банкоматах банка, в том числе других банков второго уровня, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать для проведения банковских операций в национальной валюте на территории Казахстана. Банк также не ограничивает кредитование населения и юридических лиц.



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"В настоящий момент дочерние банки российских банков имеют показатели капитализации и ликвидности, существенно превышающие минимальные требования уполномоченного органа, располагают стабильной базой долгосрочного фондирования, обеспечивая возвратность средств кредиторам. Банки также являются участниками системы гарантирования вкладов физических лиц", - пояснили в ведомстве.