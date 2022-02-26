Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.



Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.



Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.



Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.



Евросоюз расширил санкционные списки в отношении российских компаний, включив в него, в частности, корпорацию "Иркут", КамАЗ, РЖД, Совкомфлот, Объединенная судостроительная корпорация. Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш". В списке также значатся ОАО "Сириус", ОАО "Станкоинструмент", ОАО "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, НПК "Технология машиностроения", ОАО "Высокоточные комплексы", концерн "Алмаз Антей", НПО "Базальт", Адмиралтейские верфи, Александровский научно-исследовательский технологический институт НИТИ, ООО "Аргут".



Напомним, Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции.



Ранее Президент США Джо Байден заявил, что одобрит применение новых санкций против России. Вашингтон намерен ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Байден также заявил, что Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ. "Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", - сказал Байден в обращении к американцам. Также США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов, продолжил он. Санкции также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний, российской космической программы.