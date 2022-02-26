«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Февраля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.09 KZT
  • €1 = 522.21 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова
Джо Байден
США и Евросоюз ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что Путин "отдал приказ о проведении военной операции на Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину". Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией ДНР и ЛНР.

Кроме того, в списке Евросоюза оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в отношении них введут такие же санкции, как и в отношении других физлиц, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.

Американские санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

Санкции против Путина и Лаврова ранее также ввели Британия и Канада.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала санкции против президента и министра иностранных дел примером и демонстрацией абсолютного бессилия Запада.

Евросоюз расширил санкционные списки в отношении российских компаний, включив в него, в частности, корпорацию "Иркут", КамАЗ, РЖД, Совкомфлот, Объединенная судостроительная корпорация. Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш". В списке также значатся ОАО "Сириус", ОАО "Станкоинструмент", ОАО "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, НПК "Технология машиностроения", ОАО "Высокоточные комплексы", концерн "Алмаз Антей", НПО "Базальт", Адмиралтейские верфи, Александровский научно-исследовательский технологический институт НИТИ, ООО "Аргут".

Напомним, Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что одобрит применение новых санкций против России. Вашингтон намерен ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Байден также заявил, что Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ. "Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", - сказал Байден в обращении к американцам. Также США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов, продолжил он. Санкции также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний, российской космической программы.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика