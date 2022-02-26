Хамство на казахстанских дорогах: как вести себя с агрессивным водителем

Практически каждый водитель хотя бы раз в жизни попадал в неприятную конфликтную ситуацию на дороге. Более того, с ростом количества автотранспорта на дорогах страны растет и количество агрессивных водителей.



Как избежать встречи с "автохамом" и как себя вести, если столь нежелательное событие все же состоялось? В вопросе разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

Стрессы на дорогах



По мнению начальника управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Елжана Чупекова, нередко конфликты и драки автовладельцев на дорогах связаны с высоким уровнем автомобилизации в городах.



"Думаю, это связано с плотностью потока в больших городах. От этого у любого водителя возникают стрессы. Любой водитель находится в напряжении, потому что обязан быть внимательным и следить за дорогой, поскольку ситуации бывают разными", - прокомментировал глава столичной административной полиции.



Чупеков отметил, что серьезное напряжение для казахстанских автомобилистов также создают пешеходы, переходящие и перебегающие дорогу в не установленных для этого местах.



"На нерегулируемом пешеходном переходе рекомендую водителям и пешеходам перед тем, как уступать друг другу дорогу, устанавливать визуальный контакт. Уступающую сторону советую благодарить каким-нибудь жестом. Своеобразный лайк - знак благодарности - только в реальной жизни. Такая культура взаимоотношений участников дорожного движения уменьшила бы количество агрессии и конфликтов на дороге", - полагает он.





Избежать конфликта



Если же на дороге пришлось столкнуться с конфликтной ситуацией, глава столичной административной полиции советует держать себя в руках и никогда не отвечать агрессору "его монетой".



"Уходите от конфликта. Далее минимизируйте контакт - как словесный, так и физический. Сегодня не считается трусостью, если человек благоразумно ушел от продолжения "разборок". Если есть возможность, то фиксируйте на сотовый телефон причину конфликта, чтобы полиция могла принять меры для продолжения разбирательств в случае необходимости", - советует Елжан Чупеков.



При возникновении конфликтной ситуации из-за ДТП Чупеков советует казахстанцам сосредоточиться на обеспечении безопасности - своей и окружающих.



"Водители во время выяснения отношений часто забывают о мерах безопасности и создают затор на дороге. Не стоит выходить на проезжую часть из автомобиля. Это не безопасно. В такой ситуации проезжающие авто могут допустить наезд на стоячие автомобили либо на участников ДТП. Такое нередко случается", - добавил Чупеков.





Звоните в полицию



Чупеков отмечает, что звонков с жалобами на агрессивных водителей становится больше с каждым годом. В Нур-Султане, по его словам, в сутки поступает более 100 звонков. Казахстанцы, в частности, жалуются на нарушения ПДД, агрессивную езду и нарушения правил парковки.



"Не стоит стесняться и советую побольше сигнализировать на канал 102 о водителях, которые агрессивно ездят, начинают перестраиваться, не предупреждая заблаговременно, не включают поворотники. Во-первых, это будет причиной остановки водителя. Сотрудник сразу его проверит на предмет трезвости. Во-вторых, он проведет профилактическую беседу. А это какая-никакая, но уже польза", - заключил он.

