Сирены сработают 1 марта по всему Казахстану

Сирены зазвучат 1 марта по всему Казахстану. В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.



В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта 2022 года с 09.00 по 12.00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.



"Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений. В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях", - говорится в сообщении МЧС.



По данным спасателей, звуковой сигнал "Внимание всем" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.



"Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях. Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций", - добавили в МЧС.