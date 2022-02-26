Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше, ответили в МИД

В Министерстве иностранных дел ответили, почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Страны Запада вывели своих граждан заранее. Почему Казахстан не провел работу заранее, почему МИД Казахстана начал работу очень поздно?", - прозвучал вопрос на брифинге в МИД.



"Потому что до начала военных действий самолеты Air Astana совершали регулярные рейсы. И граждане могли выехать в любое время, никаких препятствий не было для наших граждан. Небо над Украиной было открытое, самолеты летали, и граждане могли по своему решению выехать из страны.



Мы не можем потребовать от граждан, что вы в такой-то день должны покинуть страну. Люди сами должны решать. Во-вторых, мы ссылались на официальную информацию Украины", - ответил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.



Он также прокомментировал жалобы некоторых казахстанцев о транспортировке до пунктов эвакуации.



"Некоторые говорят, почему посольство на автомобиле не приезжает за мной и не забирает? У нас это обычные гражданские дипломаты, они обычные гражданские люди, у них нет специальной подготовки, они не могут передвигаться по городам либо между городами во время артобстрела либо перестрелки. Это нужно понять, прежде всего нужно сохранить жизнь дипломата, чтобы он большим гражданам помог, чем нежели он где-либо погиб", - пояснил Смадияров.