Ван И изложил пять пунктов принципиальной позиции Китая по украинскому вопросу

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу изложил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу во время телефонных разговоров с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, передает Деловой Казахстан.



Ван И изложил основную позицию Китая по украинскому вопросу в следующих пяти пунктах:



Во-первых, Китай твердо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран и фактическое соблюдение целей и принципов Устава ООН. Эта позиция последовательна и ясна, а также применима к украинскому вопросу.



Во-вторых, Китай выступает за концепцию общей, комплексной, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет ущемления безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных блоков. Необходимо уважать законные озабоченности всех стран в области безопасности. В условиях пяти последовательных раундов расширения НАТО на восток законные требования России в области безопасности следует воспринимать серьезно и разрешать должным образом.



В-третьих, Китай следит за развитием украинского вопроса, и нынешняя ситуация -- это то, что китайская сторона не хочет видеть. Крайне важно, чтобы все стороны проявляли необходимую сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения и даже выхода ситуации в Украине из-под контроля. Безопасность жизни и имущества гражданских лиц должна быть эффективно гарантирована, в особенности необходимо предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис.



В-четвертых, китайская сторона поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса. Китай приветствует скорейшее проведение непосредственного диалога и переговоров между Россией и Украиной. Украинский вопрос имеет сложную историю. Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не фронтовой линией противостояния великих держав. Китай также поддерживает равноправный диалог между европейской стороной и Россией по вопросам безопасности в Европе для формирования сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.



В-пятых, Китай считает, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в решении украинского вопроса, и что приоритетами должны быть мир и стабильность в регионе и безопасность всех стран. Предпринимаемые СБ ООН шаги должны смягчить напряженность, а не разжигать ее, и должны способствовать дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации. В связи с этим Китай всегда неодобрительно относился к резолюциям СБ ООН, которые чуть что ссылались на главу VII Устава ООН, разрешающую применение силы и санкций.