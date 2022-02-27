Google приостанавливает монетизацию для госСМИ России

Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу на своих ресурсах.



Ссылаясь на "чрезвычайные обстоятельства", подразделение Google YouTube заявило, что "приостанавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube". Среди них несколько российских каналов. Позже Google добавила, что он также запрещает российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на своих собственных веб-сайтах и ​​в приложениях.



Кроме того, российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в таких сервисах Google, как поиск и Gmail, заявил пресс-секретарь Майкл Асиман.



"Мы активно следим за новыми разработками и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", - сказал Асиман.



По словам представителя YouTube Фаршада Шадлу, видео из затронутых СМИ также будут реже появляться в рекомендациях. Он добавил, что RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине после запроса украинского правительства.



Ранее о запрете на рекламу и монетизацию государственным СМИ России сообщала компания Meta, которой принадлежит Facebook.