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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией, но не в Беларуси

Просмотров:837 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией, но не в Беларуси
.
Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков журналистам.

"Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", - сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь опубликовал видеобращение к жителям Беларуси. Он заявил о готовности вести переговоры с Россией, но не в Беларуси.

"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", - заявил президент Украины.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:37
Ingul, здесь Вы правы. За 8 лет Минских соглашений Украина показала себя как абсолютно недоговорная сторона
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:41
Какая разница, где вести переговоры. Опять одно словоблудие.
 
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  • Кинст
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:49
И вновь предлог для приостановки боевых действий, но не для них. Будут так же бить по гражданским объектам в ДНР и ЛНР, взрывать мосты и подстанции...Получать обещанное западом вооружение. Готовить ,почву, что б свалить под крыло хозяев. kill
 
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  • sergei 66
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:25
Не в его положении условия ставить!
 
 

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