Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией, но не в Беларуси

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков журналистам."Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев", - сказал Песков.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь опубликовал видеобращение к жителям Беларуси. Он заявил о готовности вести переговоры с Россией, но не в Беларуси."Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", - заявил президент Украины.