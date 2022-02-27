Посольство обратилось к казахстанцам в Украине

Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"28 февраля 2022 года в 09.30 утра от Посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан. Вместительность автобуса 50 мест", - говорится в объявлении.



Адрес посольства - Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08 – мобильный



В посольстве попросили отслеживать актуальную информацию в социальных сетях и мессенджерах посольства Республики Казахстан в Украине:



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Напомним, ранее сообщалось, что первый автобус с казахстанцами пересек границу с Польшей. По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, всего поступило больше 500 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации.