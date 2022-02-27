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20 стран закрыли небо для российских авиакомпаний

Просмотров:422 Опубликовано: Сегодня, 17:48
20 стран закрыли небо для российских авиакомпаний
Фото: Tengrinews.kz
Нидерланды закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс, передает Tengrinews.kz со ссылкой его Twitter. Таким образом, 20 стран стали недоступны для самолетов России.

"В воздушном пространстве Нидерландов нет места для режима, применяющего ненужное и жестокое насилие. Поэтому Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - написал министр в своем Twitter.

Как напоминает РБК, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением и объявил о начале военной операции на Украине. Та приняла решение закрыть свое воздушное пространство. Об этом же объявила Молдавия.

Польша и Чехия решили закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в ответ на операцию России на Украине. Позже на такой шаг пошли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Финляндия. О закрытии неба для самолетов из России также объявили Ирландия, Австрия, Дания, Исландия, Бельгия, Италия, Швеция и Германия. Великобритания запретила полеты "Аэрофлоту", а также российским частным самолетам.

Отмечается, что Россия в ответ ввела ограничения на полеты авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии и Румынии, включая транзиты. Полеты могут быть совершены только по спецразрешению Росавиации или МИДа. Позже Росавиация сообщила о закрытии неба для Словении и стран Прибалтики. Самолетам из Великобритании Росавиация запретила входить в воздушное пространство России.


Источник: Tengrinews.kz
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