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Минобороны РК: Казахстанских военных в Украину не отправят

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:09
Минобороны РК: Казахстанских военных в Украину не отправят
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В социальных сетях распространяется информация о том, что казахстанских военнослужащих отправляют в Украину. В Министерстве обороны РК сообщили, что эта информация не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В министерстве дали комментарий порталу StopFake.kz о том, что решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается. Мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке. Пресс-служба Минобороны РК

В министерстве добавили, что по направлению из Западного Казахстана в южную часть страны с 25 февраля по 3 марта текущего года осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом для проведения ремонтных работ. Кроме того, в указанный период из Алматинской области направлена военная автомобильная техника для укомплектования воинской части Актауского гарнизона.


Источник: zakon.kz
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