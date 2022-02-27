На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225

Крупнейший в мире грузовой самолет Ан-125 «Мрия» уничтожили в аэропорту Гостомеля



Украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Укроборонпром».



Уточняется, что крупнейший в мире самолет сгорел. В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.



Утром 27 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором вблизи аэродрома Гостомель под Киевом. «Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град", еще советского производства», — добавил он.



24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.