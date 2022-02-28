Центральный банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20 процентов

Центральный банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20 процентов. Финрегулятор объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий, передает Tengrinews.kz.



"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски" - говорится в сообщении банка.



Отмечается, что принятое решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения российских граждан от обесценения.



Между тем, по данным РИА Новости, министерство финансов России обязало экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки.



Примечание: ключевая ставка - это процент, под который центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ключевая ставка влияет на инфляцию. Если центральный банк поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам.