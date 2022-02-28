НУР-СУЛТАН, 28 фев — Sputnik. Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на лечение детей. Соответствующие изменения планируется внесены в приказ министра здравоохранения "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение".



Согласно проекту документа допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка, можно использовать пенсионные накопления супруга или близких родственников.



В случаях использования получателем единовременных пенсионных выплат супруга (-и) и (или) близких родственников, стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения.



После получения заключения заявитель выбирает медицинскую организацию, включая зарубежные, и заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.



В свою очередь уполномоченный оператор при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 рабочих дней с даты получения документов от получателя проверяет целевое использование единовременных пенсионных выплат.



При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) или договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда документы составлены на иностранном языке).



Более подробно с проектом приказа можно ознакомится на сайте "Открытые НПА", обсуждение будет продолжаться до 14 марта 2022 года

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 марта.