Как отключение России от SWIFT повлияет на Казахстан

Казахстанские эксперты высказались о том, какие последствия ожидают Казахстан в случае, если Россию отключат от межбанковской системы SWIFT, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что самая первая и прямая угроза - замедление взаимной торговли с Россией. По мнению аналитика, российского импорта может стать меньше в случае, если Россию полностью отключат от SWIFT.



"Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам 2021 года обещал быть рекордным и должен был составить 23 миллиарда. Также инвестиции России в Казахстан в прошлом году должны были составить 43 миллиарда долларов. По данным ЕБР, в 2019 года валютная доля в торговле Казахстана и России составила 37 процента. Это значит, что эти платежи при отключении России от SWIFT могут не пройти, пока не будет достигнута новая прямая договоренность между банками", - отметил он.



Он считает, что доля российского импорта может упасть, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, пока банки не найдут новый общий язык и не выстроят систему переводов, минуя SWIFT. Чеботарев также отметил, что имеется вероятность, что через Казахстан будут отправлять санкционные товары в Россию, однако эксперт считает, что не все пойдут на такой риск.



"Не все захотят пойти на такой риск, поскольку санкции могут коснуться и казахстанских компаний. Значительное увеличение товарооборота по санкционным группам будет чревато для Казахстана", - добавил он.



Директор исследовательского агентства DAMU Research Group Тимур Айсаутов, напротив, считает, что отключение России от SWIFT не особо повлияет на товарооборот.



"Я думаю, что нет, не сократится. Сейчас торговля будет зависеть не только от SWIFT, но и от курсового паритета, если будет нарушенный традиционный паритет 5,6-5,9 (если рубль подешевеет), то нас и без SWIFT завалит российский подешевевший импорт, и это будет необязательно межфирменный товарооборот, а челноки и простое население сами будут привозить товары из России и вывозить твердую валюту из Казахстана в Россию. В целом отключение от SWIFT не особо повлияет на товарооборот, в средней перспективе от 1 месяца и более вопрос будет решен, а нам надо бояться нарушения, прежде всего, валютного диспаритета", - отметил Айсаутов.



SWIFT - система обмена сообщений между банками. С ее помощью они сигнализируют, кто кому и что отправил, какую сумму, но не сами деньги. Она ничего не хранит, но без нее практически невозможны международные переводы. То есть при блокировке SWIFT деньги останутся на счетах, просто их будет сложнее перевести в другие страны.



Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. Он отметил, что и ранее были подобные санкции, но дочерних банков это не касалось. Куантыров заверил, что даже при самом негативном сценарии Казахстан сможет найти выход.



США ввели санкции против шести российских банков: "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", банка "Открытие", "Совкомбанка" и "Новикомбанка". Она потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета "Сбербанка" и отклонять любые будущие операции с участием банка или его дочерних иностранных финансовых организаций.