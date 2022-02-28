Элитный коттедж бывшего сельского акима возмутил Казнет

Пользователей Казнета возмутил огромный коттедж бывшего сельского акима в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Накануне в соцсетях был опубликован короткий ролик о селе Жанажол, которое находится в Шуском районе. Автор видео показывает одну из главных улиц населенного пункта и дома, расположенные на ней. Помимо обычных сельских домостроений, в глаза бросается огромный особняк. Его наружные стены и забор покрыты дорогим облицовочным материалом, а сам коттедж занимает вдвое-трое большую территорию, чем соседние строения.Отмечается, что дом принадлежит акиму данного аула. В комментариях пользователи по-разному отреагировали на данный факт."Вместо новой школы построил себе дом","Скромный человек: скоро это будет не модно и даже некрасиво для госслужащих - так выделяться от простых людей","Прямо как пятизвездочный Hilton""Да у нас везде так: дом акима, а потом остальное существо","Вы не видели дом акима Алакольского района Алматинской области: по сравнению этот дом рядом как летняя кухня","Это не целый акимат, это целый бюджет аула","Может, он его не покупал, а купила жена и хозяйка она","Сначала обрадовалась, увидев первый дом, думала, сейчас покажут, как скромно живет аким, и поставят его в пример, но не тут-то было","Жена бизнесом занимается, наверное", - написали пользователи в комментариях.Как оказалось, особняк действительно принадлежит акиму, но уже бывшему. Речь идет о Жапаркуле Тажиеве, который ранее возглавлял акиматы сел Ескишу и Жанажол в Шуском районе. С июня 2020 года он на пенсии. Об этом сообщили в акимате Жамбылской области.Однако кто строил данный коттедж и на какие средства экс-аким приобрел его, в пресс-службе регионального акимата не ответили, сославшись на то, что "человек уже находится на пенсии и как у него можно спрашивать такие вопросы".Тем не менее в акимате Жамбылской области предоставили биографию Тажиева. Согласно информации, он родился в 1957 году в селе Жанажол. Имеет троих детей.В 1980 году окончил Кыргызский государственный университет по специальности "экономист". В том же году начал свой трудовой путь бухгалтером на фабрике по обработке кожаных изделий "Аламедин", а позже - в "Чусовхозводстрое". Год спустя перевелся в "Казхиммонтаж" на должность конструктора.В 1981-1982 годах являлся сторожем в посевной бригаде совхоза "Новый путь". Затем до 1996 года был управляющим на базе ГСМ в совхозе "Новый путь". После этого в 1996-1997 годах находился на должности заместителя председателя производственного кооператива "Новый путь", а в 1997-1998 годах являлся уже председателем данного кооператива.В 1998 году Тажиев стал акимом села Ескишу, где проработал до 1999 года. Затем в 2002-2010 годах он был заместителем директора по материально-техническому оснащению компании "№85 ЖКБ".После этого в 2010 году его назначили сначала исполняющим обязанности, а затем и акимом села Жанажол. В этой должности Жапаркул Тажиев проработал до 2013 года. В 2013-2014 годах он вновь становится исполняющим обязанности акима данного села, но потом снова стал полноценным главой акимата, вплоть до 2017 года.В 2017 году Тажиев был назначен исполняющим обязанности акима села Ескишу, а позже в том же году занял данное кресло. На этой должности он проработал вплоть до своего ухода на пенсию в 2020 году.