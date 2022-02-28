Элитный коттедж бывшего сельского акима возмутил Казнет

Пользователей Казнета возмутил огромный коттедж бывшего сельского акима в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Накануне в соцсетях был опубликован короткий ролик о селе Жанажол, которое находится в Шуском районе. Автор видео показывает одну из главных улиц населенного пункта и дома, расположенные на ней. Помимо обычных сельских домостроений, в глаза бросается огромный особняк. Его наружные стены и забор покрыты дорогим облицовочным материалом, а сам коттедж занимает вдвое-трое большую территорию, чем соседние строения.
Отмечается, что дом принадлежит акиму данного аула. В комментариях пользователи по-разному отреагировали на данный факт.
"Вместо новой школы построил себе дом",
"Скромный человек: скоро это будет не модно и даже некрасиво для госслужащих - так выделяться от простых людей",
"Прямо как пятизвездочный Hilton"
"Да у нас везде так: дом акима, а потом остальное существо",
"Вы не видели дом акима Алакольского района Алматинской области: по сравнению этот дом рядом как летняя кухня",
"Это не целый акимат, это целый бюджет аула",
"Может, он его не покупал, а купила жена и хозяйка она",
"Сначала обрадовалась, увидев первый дом, думала, сейчас покажут, как скромно живет аким, и поставят его в пример, но не тут-то было",
"Жена бизнесом занимается, наверное", - написали пользователи в комментариях.
Как оказалось, особняк действительно принадлежит акиму, но уже бывшему. Речь идет о Жапаркуле Тажиеве, который ранее возглавлял акиматы сел Ескишу и Жанажол в Шуском районе. С июня 2020 года он на пенсии. Об этом сообщили в акимате Жамбылской области.
Однако кто строил данный коттедж и на какие средства экс-аким приобрел его, в пресс-службе регионального акимата не ответили, сославшись на то, что "человек уже находится на пенсии и как у него можно спрашивать такие вопросы".
Тем не менее в акимате Жамбылской области предоставили биографию Тажиева. Согласно информации, он родился в 1957 году в селе Жанажол. Имеет троих детей.
В 1980 году окончил Кыргызский государственный университет по специальности "экономист". В том же году начал свой трудовой путь бухгалтером на фабрике по обработке кожаных изделий "Аламедин", а позже - в "Чусовхозводстрое". Год спустя перевелся в "Казхиммонтаж" на должность конструктора.
В 1981-1982 годах являлся сторожем в посевной бригаде совхоза "Новый путь". Затем до 1996 года был управляющим на базе ГСМ в совхозе "Новый путь". После этого в 1996-1997 годах находился на должности заместителя председателя производственного кооператива "Новый путь", а в 1997-1998 годах являлся уже председателем данного кооператива.
В 1998 году Тажиев стал акимом села Ескишу, где проработал до 1999 года. Затем в 2002-2010 годах он был заместителем директора по материально-техническому оснащению компании "№85 ЖКБ".
После этого в 2010 году его назначили сначала исполняющим обязанности, а затем и акимом села Жанажол. В этой должности Жапаркул Тажиев проработал до 2013 года. В 2013-2014 годах он вновь становится исполняющим обязанности акима данного села, но потом снова стал полноценным главой акимата, вплоть до 2017 года.
В 2017 году Тажиев был назначен исполняющим обязанности акима села Ескишу, а позже в том же году занял данное кресло. На этой должности он проработал вплоть до своего ухода на пенсию в 2020 году.
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