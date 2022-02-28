Девять правоохранителей задержаны по делам о пытках после январских событий

Заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти. Установлено и задержано девять сотрудников, сообщил на заседании коллегии глава службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Серик Шалабаев, передает корреспондент Zakon.kz.



Состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РК по вопросам соблюдения конституционных прав граждан в уголовных процессах в контексте январских событий.



В работе приняли участие исполняющий обязанности генерального прокурора Берик Асылов, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов Игорь Вранчев, а также руководители правоохранительных и специальных органов.



Мы видим, что сейчас общество волнуют вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков. В социальных сетях и СМИ были публикации о применении к задержанным недозволенных методов следствия. Поступают сообщения от родственников задержанных, адвокатов и правозащитников. По каждому сигналу прокуроры отрабатывают и принимают меры. К сожалению, среди сотрудников правоохранительных и специальных органов оказались и те, кто в условиях хаоса и неразберихи применил пытки к задержанным. Этому нет никакого оправдания. Исполняющий обязанности генерального прокурора Берик Асылов



В свою очередь, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев отметил, что на особом контроле Генпрокуратуры находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков.



На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано девять сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия. Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев



В целом, по его словам, на недозволенные методы следствия в прокуратуру поступили 283 заявления. После изучения жалоб составлен портрет заявителя, это: мужчины 29 лет, подавляющее большинство, или 80% которых – безработные, подозреваются в массовых беспорядках, актах терроризма, хищении и хранении оружия, нападениях на сотрудников.



Согласно информации ведомства, среди них два члена ОПГ, 12 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.



Личности некоторых потерпевших не позволяют нам исключить использование жалоб о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в отношении них доказательств. Глава службы уголовного преследования.



Отмечается, что наибольшее количество дел в Восточно-Казахстанской, Алматинской области и городе Алматы. Большинство лиц заявили о применении насилия в зданиях Департаментов полиции Алматинской области, города Алматы, городских управлений в Семее, Усть-Каменогорске и Кызылорде.



По расследуемым делам потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних и три женщины, остальные мужчины. Наиболее распространенный способ насилия – нанесение ударов, в том числе с использованием спецсредств. Вместе с тем имелись случаи физического воздействия с применением высоких температур. Все они произошли в здании ДП Алматинской области, пострадали 11 лиц. Расследование продолжается. Серик Шалабаев.



Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры уточнил, что дела по пыткам характеризуются особой спецификой расследования, события происходили в условиях массовых беспорядков и это осложняет установление времени, места получения потерпевшими телесных повреждений.



Также глава службы уголовного преследования добавил, что подавляющее число жалоб приходится на незаконные действия сотрудников криминальной полиции и спецподразделений МВД, но большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования, по делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции.



Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств. Уже задержаны два заместителя начальников управлений, три начальника отделов, следователь и два оперативных сотрудника органов национальной безопасности города Алматы и Алматинской области, а также оперуполномоченный департамента полиции этой же области. Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.



В целом, после январских беспорядков следственно-оперативные группы расследуют 3502 уголовных дела, в том числе по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержится 737 лиц.



Прокуратура совместно с адвокатами, правозащитниками и омбудсменом ежедневно проводит покамерный обход арестованных. В передвижном диагностическом центре медицинские специалисты проводят скрининг их состояния.



По стране свыше 285 дежурных прокуроров. Они круглосуточно осуществляют дежурство во всех прокуратурах, в том числе в каждом городском, районном подразделении.



Остаются под стражей еще два несовершеннолетних лица. Они являются активными участниками массовых беспорядков и других преступлений. Вместе с тем вопросы изменения мер пресечения на менее строгую не снимаются и будут разрешаться. Сейчас для согласования замены меры пересечения от спецпрокуроров поступили материалы еще по 22 лицам.