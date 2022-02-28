Казахстан не принимал решение об отключении российских телеканалов - МИОР

В Министерстве информации и общественного развития (МИОР) заявили, что Казахстан не принимал решения о приостановлении вещания российских телеканалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Позиция Министерства информации и общественного развития: никто не собирается ограничивать телевещание. Между операторами связи и поставщиками частных каналов - это их договорные отношения. Мы в эти договорные отношения не влезаем и никакого отношения к ним не имеем. Но никого ограничивать в телерадиовещании, будь то российские или нет, мы не собираемся. Казахстан не принимал решение об отключении российских телеканалов", - прокомментировали корреспонденту в ведомстве.



В ведомстве пояснили, что ситуация в компании "Ремстройсервис" на данный момент стабилизировалась и телеканал продолжает вещать весь пакет каналов, в том числе и российские.



Ранее региональная телекоммуникационная компания "Ремстройсервис" в Карагандинской области заявила в своем Telegram-канале, что отключила вещание российских федеральных телеканалов из-за событий в Украине. Позже соответствующее объявление было удалено.