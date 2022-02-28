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Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран

Просмотров:585 Опубликовано: Сегодня, 19:41
Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран
Фото ©РИА Новости
Россия ответила на запрет полетов российских самолетов над ЕС зеркальной мерой. Теперь авиаперевозчикам из 36 стран потребуется разрешение на полет над РФ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов для авиаперевозчиков 36 государств", - говорится в сообщении Росавиации.

Как уточняется, ограничения коснутся авиаперевозчиков следующих стран: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Напомним, ранее Европейский союз ввел новый пакет санкций, который включает полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. По словам официальных лиц США, Белый дом рассматривает аналогичные действия, но еще не принял окончательного решения.


Источник: Tengrinews.kz
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